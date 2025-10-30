    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025 / Deutsche Wirtschaft tritt zu Beginn der zweiten Jahreshälfte auf der Stelle

    WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2025

    0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)

    +0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)

    +0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)

    Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal
    2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - unverändert geblieben (0,0 %),
    nachdem es zuvor gesunken war (revidiert -0,2 % im 2. Quartal 2025 zum
    Vorquartal; bisher: -0,3 %). Positiv entwickelten sich im 3. Quartal 2025 nach
    vorläufigen Erkenntnissen die Investitionen in Ausrüstungen. Die Exporte nahmen
    dagegen im Vergleich zum Vorquartal ab, wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) weiter mitteilt.

    Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gestiegen

    Im Vorjahresvergleich lag das BIP im 3. Quartal 2025 preisbereinigt um 0,3 %
    höher als im 3. Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt war es ebenfalls um
    0,3 % höher.

    Revision der bisherigen Ergebnisse

    Neben der Erstberechnung des 3. Quartals 2025 hat das Statistische Bundesamt wie
    üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Vorquartale überarbeitet
    und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen des 1. und 2.
    Quartals 2025 einbezogen. Dabei wurde die Veränderungsrate des preisbereinigten
    BIP für das 2. Quartal 2025 um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert.
    Detaillierte Angaben zu den Neuberechnungen enthält die Tabelle
    "Alt-Neu-Vergleich" am Ende dieser Pressemitteilung.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der saison- und kalenderbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von
    saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.

    Weitere Informationen:

    Ausführliche Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 gibt das Statistische Bundesamt
    am 25. November 2025 bekannt.

    Eine lange Reihe mit Quartalsergebnissen zum Bruttoinlandsprodukt seit dem 1.
    Quartal 1970 ist im Statistischen Bericht "Volkswirtschaftliche
    Gesamtrechnungen" verfügbar.

    Das BIP ist auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard
    Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt
    das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
    weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
    Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
    dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

