Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025 / Deutsche Wirtschaft tritt zu Beginn der zweiten Jahreshälfte auf der Stelle

WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2025



0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



+0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



+0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal

2025 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - unverändert geblieben (0,0 %),

nachdem es zuvor gesunken war (revidiert -0,2 % im 2. Quartal 2025 zum

Vorquartal; bisher: -0,3 %). Positiv entwickelten sich im 3. Quartal 2025 nach

vorläufigen Erkenntnissen die Investitionen in Ausrüstungen. Die Exporte nahmen

dagegen im Vergleich zum Vorquartal ab, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt.



Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gestiegen



Im Vorjahresvergleich lag das BIP im 3. Quartal 2025 preisbereinigt um 0,3 %

höher als im 3. Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt war es ebenfalls um

0,3 % höher.



Revision der bisherigen Ergebnisse



Neben der Erstberechnung des 3. Quartals 2025 hat das Statistische Bundesamt wie

üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Vorquartale überarbeitet

und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen des 1. und 2.

Quartals 2025 einbezogen. Dabei wurde die Veränderungsrate des preisbereinigten

BIP für das 2. Quartal 2025 um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert.

Detaillierte Angaben zu den Neuberechnungen enthält die Tabelle

"Alt-Neu-Vergleich" am Ende dieser Pressemitteilung.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der saison- und kalenderbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von

saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.



Weitere Informationen:



Ausführliche Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 gibt das Statistische Bundesamt

am 25. November 2025 bekannt.



Eine lange Reihe mit Quartalsergebnissen zum Bruttoinlandsprodukt seit dem 1.

Quartal 1970 ist im Statistischen Bericht "Volkswirtschaftliche

Gesamtrechnungen" verfügbar.



Das BIP ist auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard

Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt

das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,

Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht

dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



