SOLSTICE ADVANCED MATERIALS SCHLIESST ABSPALTUNG VON HONEYWELL AB UND NIMMT DEN HANDEL AM NASDAQ AUF

Die Abspaltung ermöglicht Solstice, sein Wachstum voranzutreiben und als führendes Unternehmen für Spezialwerkstoffe mehr Wert für Aktionäre zu schaffen.

Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um von starken und stabilen langfristigen Trends in den Bereichen Kühlung, Gebäudelösungen, fortschrittliche Computertechnik, Energie, Sicherheit und Gesundheitswesen zu profitieren.

Der Handel am NASDAQ beginnt heute unter dem Tickersymbol „SOLS".

MORRIS PLAINS, N.J., 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), ein führendes Unternehmen für Spezialwerkstoffe, feiert heute nach der Abspaltung von Honeywell seinen ersten Tag als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen. Die Solstice-Aktien werden mit Eröffnung des Handels unter dem Tickersymbol „SOLS" am Nasdaq gehandelt.

Mit einer über 130-jährigen Tradition im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe ist Solstice bestens aufgestellt, um auf einer Erfolgsgeschichte von Innovation und operativer Exzellenz aufzubauen. Die Technologien von Solstice ermöglichen leistungsstarke Lösungen für kritische globale Branchen, darunter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Halbleiterfertigung, Wärmemanagement von Rechenzentren, Kernenergie, Verteidigung und Biowissenschaften. Das Unternehmen startet mit rund 4.000 Mitarbeitern, 24 Produktionsstandorten und vier Forschungs- und Entwicklungszentren und betreut mehr als 3.000 Kunden in 120 Ländern und Regionen.

„Heute beginnt für Solstice ein spannendes neues Kapitel", erklärte David Sewell, Präsident und CEO von Solstice Advanced Materials. „Unsere Unabhängigkeit versetzt uns in die Lage, von den starken, langfristigen Trends unserer Branche zu profitieren – von regulatorisch bedingten Veränderungen bei Kühl- und Gebäudelösungen bis hin zur rasanten Verbreitung von KI und Advanced Computing. Mit unseren differenzierten Technologien, unseren unübertroffenen Kundenpartnerschaften, unserer hochtalentierten globalen Belegschaft und unserem erfahrenen Führungsteam sind wir bereit, unser Wachstumspotenzial zu entfalten und für unsere Aktionäre einen bedeutenden langfristigen Mehrwert zu schaffen."