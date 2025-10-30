    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Der vom Ölkonzern gemeldete Nettogewinn habe in diesem Quartal den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Dabei hob der Experte noch die reduzierten Nettoschulden hervor./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:58 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:58 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 52,55EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Biraj Borkhataria
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


