    Starke Zahlen, schwacher Kurs

    Für diesen US-Rüstungskonzern hat es einfach nicht gereicht!

    Der breit aufgestellte Verteidigungsspezialist L3Harris hat am Donnerstagmittag überzeugende Quartalszahlen vorgelegt, doch die Aktie reagiert nur verhalten.

    L3Harris trotz starker Zahlen vor Kurspause

    Verteidigungsgüter bleiben gefragt – auch an der Börse. Das demonstriert in diesem Jahr vor allem die Aktie von RTX, welche seit dem Jahreswechsel um 52,4 Prozent zugelegt und sich in den vergangenen Wochen auf immer neue Allzeithochs steigern konnten.

    Als ähnlich breit aufgestellt wie RTX gilt auch L3Harris mit Kompetenzen im Bereich Raketentechnologie, elektronische Kampfführung und Avionik. Hier ging es gegenüber dem Start in das Börsenjahr dank wachsender Geschäfte um immerhin 36,4 Prozent nach oben.

    Doch inzwischen zeigt sich eine gewisse Kursmüdigkeit: Trotz starker Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose gelingt der Aktie von L3Harris am Donnerstag keine weitere Steigerung.

    Wachstum in allen Geschäftsbereichen

    Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Erlöse um 7,0 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um 190 Millionen US-Dollar geschlagen. Steigern konnte sich L3Harris dabei in allen Geschäftsbereichen. Vor allem "Space & Airborne Systems" sowie Raketentriebwerkstochter Aerojet Rocketdyne verzeichneten starken Zuwächse.

    Angesichts der klar geschlagenen Umsatzerwartungen hatte L3Harris keine Mühe, auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) positiv zu überraschen. Anstatt der erwarteten 2,53 US-Dollar je Anteil legte der Konzern 2,70 US-Dollar vor.

    Insgesamt erzielte das Unternehmen einen operativen Ertrag von 621 Millionen US-Dollar auf berichteter und von 900 Millionen US-Dollar auf bereinigter Basis. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn landete mit 462 Millionen US-Dollar um 14,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 400 Millionen US-Dollar.

    Starker Auftragseingang, Jahresprognose angepasst

    Die Auftragseingänge im abgelaufenen Quartal bezifferte der Konzern auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Die Book-to-Bill-Ratio ist mit 1,2 angegeben, womit der Auftragsbestand weiter steigt.

    Das hat das Management zur Anhebung der Jahresprognose veranlasst. Die Konzernerlöse werden nun auf bis zu 22,0 Milliarden US-Dollar geschätzt nach 21,75 Milliarden US-Dollar zuvor. Mit Ausnahme der Luft- und Raumfahrtsparte werden in allen drei übrigen Segmenten höhere Umsätze erwartet.

    Die bereinigte operative Marge soll am oberen Ende von 15 Prozent liegen, nachdem bislang eine Marge im mittleren bis hohen 15-Prozent-Bereich erwartet wurden. Zum Gewinn pro Aktie äußerte sich das Unternehmen in seiner Pressemitteilung nicht.

    Kursreaktion verhalten, Verkaufswelle droht

    Trotz des starken Abschneidens reagiert der Markt am frühen Donnerstagnachmittag verhalten. In der US-Vorbörse zeigt sich die Aktie unter vernachlässigbaren Handelsumsätzen mit einem Plus von 0,6 Prozent kaum bewegt.

    Auf neuen Schwung wären die Anteile jedoch durchaus angewiesen. Im Chart ist eine Top-Bildung inzwischen deutlich zu erkennen, dabei hat die Aktie auf der 50-Tage-Linie aufgesetzt. Wird diese nun unterschritten, könnte es rasch zu einem Abverkauf und einem Test der Unterstützung zwischen 265 und 270 US-Dollar kommen.

    Fazit: Bewertung ausgereizt – jetzt umschichten!

    Da die Geschäfte langsamer gewachsen sind als die Aktie gestiegen ist, muss die Unternehmensbewertung als fortgeschritten bezeichnet werden. Auch das erklärt die Zurückhaltung der Anlegerinnen und Anleger.

    Für das laufende Geschäftsjahr steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,2 zu Buche. Das liegt um 30,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt und um knapp 54 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel. Ähnlich verhält sich die Aktie auch bei anderen Kennziffern. Insgesamt ergibt sich eine strukturelle Überbewertung von 20 bis 30 Prozent.

    Wer hier investiert ist und Gewinne erzielt hat, sollte Teilgewinnmitnahmen erwägen. Diese könnten in Northrop Grumman und Lockheed Martin reinvestiert werden, die gegenwärtig noch Bewertungsvorteile bieten.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


