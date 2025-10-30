RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Er verwies dabei auch auf den für 2025 beibehaltenen Margenausblick./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 9,11EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.



