Fach-Forum von Neues Bauen - 80 Sekunden und ZÜBLIN zeigt, wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und neue Bewertungsmodelle den Gebäudebestand transformieren (FOTO)
Köln/Berlin (ots) - Die Bauwende entscheidet sich im Bestand. Technologien,
Daten und Verfahren sind vorhanden - nun gilt es, sie in Anwendung, Skalierung
und Wirkung zu bringen. Beim Fach-Forum "Bauen im Bestand" , das Neues Bauen -
80 Sekunden gemeinsam mit der Ed. Züblin AG am 28. und 29. Oktober 2025 in Köln
ausgerichtet hat, zeigte sich: Der Umbau vorhandener Gebäude ist Ausdruck einer
neuen Baukultur: Was früher rein funktional genutzt wurde, wird heute zum
aktiven Bestandteil gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher
Erneuerung. Der Bestand wird nicht nur erhalten, sondern neu interpretiert - und
damit zum Impulsgeber für nachhaltiges Bauen und zukunftsfähige
Stadtentwicklung.
Bereits am Vorabend bot die Besichtigung der Generalsanierung der
Zentralbibliothek Köln exklusive Einblicke in eines der größten öffentlichen
Umbauprojekte Nordrhein-Westfalens. Das Projekt gilt als Symbol für den Wandel:
digitale Planung, serielle Verfahren und CO2-arme Baustoffe greifen hier
konzeptionell so präzise ineinander, dass sich ökologische, funktionale und
gestalterische Ziele erstmals verbinden. Für ZÜBLIN ist die Bibliothek ein
Modell dafür, "wie Bestandsbau zum Innovationsraum wird" - so der Tenor des
Abends.
Politischer Rahmen und strategische Bedeutung
Mit der Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2.0) und der geplanten
nationalen Umbauoffensive rückt die Sanierung des Gebäudebestands in den
Mittelpunkt der politischen Agenda. Die Fachleute in Köln sind sich einig: Der
rechtliche Rahmen bewegt sich in die richtige Richtung - entscheidend sind jetzt
Tempo, digitale Kohärenz und stabile Investitionsbedingungen.
Die Kernbotschaften:
- Umbaukultur ist das Fundament einer nachhaltigen Bauwirtschaft.
- Digitale Werkzeuge und Datentransparenz sind Voraussetzung für planbare
Sanierungen.
- Kreislaufwirtschaft und ESG-Kriterien müssen verbindlich in Planung und
Förderung verankert werden.
Robert Kroth , Geschäftsführer Neues Bauen - 80 Sekunden, betont, dass die
Branche bereitstehe:
"ZÜBLIN zeigt mit der Kölner Zentralbibliothek oder der Hochschule für Musik und
Tanz eindrucksvoll, wie komplexe Umbauprojekte heute umgesetzt werden können -
mit digitaler Präzision, klaren Prozessen und Haltung. Jetzt braucht es
strukturelle Freiräume, um diese Modelle in den breiten Markt zu übertragen."
Ergebnisse des Fach-Forums: Daten, Kreisläufe, neue Bewertungslogik
In Keynotes und Panels wurde deutlich, dass die Transformation des Bauens auf
drei Säulen beruht: Datenqualität, Kreislaufwirtschaft und neue
Bewertungslogiken.
Digitale Bestandserfassung und Steuerung
Digitale Bestandserfassung und Steuerung
