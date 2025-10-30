Fach-Forum von Neues Bauen - 80 Sekunden und ZÜBLIN zeigt, wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und neue Bewertungsmodelle den Gebäudebestand transformieren (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - Die Bauwende entscheidet sich im Bestand. Technologien,

Daten und Verfahren sind vorhanden - nun gilt es, sie in Anwendung, Skalierung

und Wirkung zu bringen. Beim Fach-Forum "Bauen im Bestand" , das Neues Bauen -

80 Sekunden gemeinsam mit der Ed. Züblin AG am 28. und 29. Oktober 2025 in Köln

ausgerichtet hat, zeigte sich: Der Umbau vorhandener Gebäude ist Ausdruck einer

neuen Baukultur: Was früher rein funktional genutzt wurde, wird heute zum

aktiven Bestandteil gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher

Erneuerung. Der Bestand wird nicht nur erhalten, sondern neu interpretiert - und

damit zum Impulsgeber für nachhaltiges Bauen und zukunftsfähige

Stadtentwicklung.



Bereits am Vorabend bot die Besichtigung der Generalsanierung der

Zentralbibliothek Köln exklusive Einblicke in eines der größten öffentlichen

Umbauprojekte Nordrhein-Westfalens. Das Projekt gilt als Symbol für den Wandel:

digitale Planung, serielle Verfahren und CO2-arme Baustoffe greifen hier

konzeptionell so präzise ineinander, dass sich ökologische, funktionale und

gestalterische Ziele erstmals verbinden. Für ZÜBLIN ist die Bibliothek ein

Modell dafür, "wie Bestandsbau zum Innovationsraum wird" - so der Tenor des

Abends.









Mit der Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2.0) und der geplanten

nationalen Umbauoffensive rückt die Sanierung des Gebäudebestands in den

Mittelpunkt der politischen Agenda. Die Fachleute in Köln sind sich einig: Der

rechtliche Rahmen bewegt sich in die richtige Richtung - entscheidend sind jetzt

Tempo, digitale Kohärenz und stabile Investitionsbedingungen.



Die Kernbotschaften:



- Umbaukultur ist das Fundament einer nachhaltigen Bauwirtschaft.



- Digitale Werkzeuge und Datentransparenz sind Voraussetzung für planbare

Sanierungen.



- Kreislaufwirtschaft und ESG-Kriterien müssen verbindlich in Planung und

Förderung verankert werden.



Robert Kroth , Geschäftsführer Neues Bauen - 80 Sekunden, betont, dass die

Branche bereitstehe:



"ZÜBLIN zeigt mit der Kölner Zentralbibliothek oder der Hochschule für Musik und

Tanz eindrucksvoll, wie komplexe Umbauprojekte heute umgesetzt werden können -

mit digitaler Präzision, klaren Prozessen und Haltung. Jetzt braucht es

strukturelle Freiräume, um diese Modelle in den breiten Markt zu übertragen."



Ergebnisse des Fach-Forums: Daten, Kreisläufe, neue Bewertungslogik



In Keynotes und Panels wurde deutlich, dass die Transformation des Bauens auf

drei Säulen beruht: Datenqualität, Kreislaufwirtschaft und neue

Bewertungslogiken.



Digitale Bestandserfassung und Steuerung Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Politischer Rahmen und strategische BedeutungMit der Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2.0) und der geplantennationalen Umbauoffensive rückt die Sanierung des Gebäudebestands in denMittelpunkt der politischen Agenda. Die Fachleute in Köln sind sich einig: Derrechtliche Rahmen bewegt sich in die richtige Richtung - entscheidend sind jetztTempo, digitale Kohärenz und stabile Investitionsbedingungen.Die Kernbotschaften:- Umbaukultur ist das Fundament einer nachhaltigen Bauwirtschaft.- Digitale Werkzeuge und Datentransparenz sind Voraussetzung für planbareSanierungen.- Kreislaufwirtschaft und ESG-Kriterien müssen verbindlich in Planung undFörderung verankert werden.Robert Kroth , Geschäftsführer Neues Bauen - 80 Sekunden, betont, dass dieBranche bereitstehe:"ZÜBLIN zeigt mit der Kölner Zentralbibliothek oder der Hochschule für Musik undTanz eindrucksvoll, wie komplexe Umbauprojekte heute umgesetzt werden können -mit digitaler Präzision, klaren Prozessen und Haltung. Jetzt braucht esstrukturelle Freiräume, um diese Modelle in den breiten Markt zu übertragen."Ergebnisse des Fach-Forums: Daten, Kreisläufe, neue BewertungslogikIn Keynotes und Panels wurde deutlich, dass die Transformation des Bauens aufdrei Säulen beruht: Datenqualität, Kreislaufwirtschaft und neueBewertungslogiken.Digitale Bestandserfassung und Steuerung