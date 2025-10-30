    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZueblin Real Estate Holding AktievorwärtsNachrichten zu Zueblin Real Estate Holding
    Fach-Forum von Neues Bauen - 80 Sekunden und ZÜBLIN zeigt, wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und neue Bewertungsmodelle den Gebäudebestand transformieren (FOTO)

    Köln/Berlin (ots) - Die Bauwende entscheidet sich im Bestand. Technologien,
    Daten und Verfahren sind vorhanden - nun gilt es, sie in Anwendung, Skalierung
    und Wirkung zu bringen. Beim Fach-Forum "Bauen im Bestand" , das Neues Bauen -
    80 Sekunden gemeinsam mit der Ed. Züblin AG am 28. und 29. Oktober 2025 in Köln
    ausgerichtet hat, zeigte sich: Der Umbau vorhandener Gebäude ist Ausdruck einer
    neuen Baukultur: Was früher rein funktional genutzt wurde, wird heute zum
    aktiven Bestandteil gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher
    Erneuerung. Der Bestand wird nicht nur erhalten, sondern neu interpretiert - und
    damit zum Impulsgeber für nachhaltiges Bauen und zukunftsfähige
    Stadtentwicklung.

    Bereits am Vorabend bot die Besichtigung der Generalsanierung der
    Zentralbibliothek Köln exklusive Einblicke in eines der größten öffentlichen
    Umbauprojekte Nordrhein-Westfalens. Das Projekt gilt als Symbol für den Wandel:
    digitale Planung, serielle Verfahren und CO2-arme Baustoffe greifen hier
    konzeptionell so präzise ineinander, dass sich ökologische, funktionale und
    gestalterische Ziele erstmals verbinden. Für ZÜBLIN ist die Bibliothek ein
    Modell dafür, "wie Bestandsbau zum Innovationsraum wird" - so der Tenor des
    Abends.

    Politischer Rahmen und strategische Bedeutung

    Mit der Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2.0) und der geplanten
    nationalen Umbauoffensive rückt die Sanierung des Gebäudebestands in den
    Mittelpunkt der politischen Agenda. Die Fachleute in Köln sind sich einig: Der
    rechtliche Rahmen bewegt sich in die richtige Richtung - entscheidend sind jetzt
    Tempo, digitale Kohärenz und stabile Investitionsbedingungen.

    Die Kernbotschaften:

    - Umbaukultur ist das Fundament einer nachhaltigen Bauwirtschaft.

    - Digitale Werkzeuge und Datentransparenz sind Voraussetzung für planbare
    Sanierungen.

    - Kreislaufwirtschaft und ESG-Kriterien müssen verbindlich in Planung und
    Förderung verankert werden.

    Robert Kroth , Geschäftsführer Neues Bauen - 80 Sekunden, betont, dass die
    Branche bereitstehe:

    "ZÜBLIN zeigt mit der Kölner Zentralbibliothek oder der Hochschule für Musik und
    Tanz eindrucksvoll, wie komplexe Umbauprojekte heute umgesetzt werden können -
    mit digitaler Präzision, klaren Prozessen und Haltung. Jetzt braucht es
    strukturelle Freiräume, um diese Modelle in den breiten Markt zu übertragen."

    Ergebnisse des Fach-Forums: Daten, Kreisläufe, neue Bewertungslogik

    In Keynotes und Panels wurde deutlich, dass die Transformation des Bauens auf
    drei Säulen beruht: Datenqualität, Kreislaufwirtschaft und neue
    Bewertungslogiken.

    Digitale Bestandserfassung und Steuerung
    RSS-Feed abonnieren

