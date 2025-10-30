UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 20,90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportwarenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dagegen positiv überrascht, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Fokus der Anleger liege indes auf der neuen Unternehnenstrategie. Einige könnten den Ausbau des Direktgeschäfts auf Kosten des Großhandels hinterfragen. Das ab 2027 wieder angestrebte Wachstum preisten die Konsensschätzungen schon ein./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 20,16EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,90

Kursziel alt: 20,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



