    UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 20,90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportwarenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dagegen positiv überrascht, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Fokus der Anleger liege indes auf der neuen Unternehnenstrategie. Einige könnten den Ausbau des Direktgeschäfts auf Kosten des Großhandels hinterfragen. Das ab 2027 wieder angestrebte Wachstum preisten die Konsensschätzungen schon ein./rob/gl/ag

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 20,16EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Robert Krankowski
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20,90
    Kursziel alt: 20,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


