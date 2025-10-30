JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im dritten Quartal im Erwartungsrahmen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Währungseffekte hätten sich bei dem Autobauer weltweit bemerkbar gemacht./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 9,15EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



