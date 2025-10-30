    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im dritten Quartal im Erwartungsrahmen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Währungseffekte hätten sich bei dem Autobauer weltweit bemerkbar gemacht./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 9,15EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im dritten Quartal im Erwartungsrahmen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. …