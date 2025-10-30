    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Neutral" belassen. Der Omlineportal-Betreiber habe die Erwartungen ein wenig übertroffen und die Jahresziele nach oben hin eingeengt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er attestierte Scout24 ein weiteres solides Quartal und sieht die konkretisierten Ziele schon in den Markterwartungen enthalten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


