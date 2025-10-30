Dieser Pharmariese überrascht die Wall Street – und erzielt Rekordgewinn!

Merck hat im dritten Quartal einen deutlich höheren Gewinn gemeldet. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 5,79 Milliarden US-Dollar, entsprechend 2,32 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 3,16 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,24 US-Dollar je Aktie. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,58 US-Dollar pro Aktie – Analysten hatten laut FactSet lediglich 2,35 US-Dollar je Aktie erwartet. Dennoch gab die Aktie im vorbörslichen Handel um fast drei Prozent nach (Stand 12:24 MESZ).

Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 17,28 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Merck die Erwartungen der Wall Street, die bei 16,97 Milliarden US-Dollar lagen. Besonders stark entwickelte sich das Flaggschiff-Medikament Keytruda. Die Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 8,14 Milliarden US-Dollar. Merck betonte: "Die Nachfrage nach Keytruda als Behandlung für eine Vielzahl von Krebserkrankungen bleibt robust."

Schwächen bei Gardasil, Wachstum in der Tiergesundheit

Während Keytruda glänzte, sank der Umsatz mit dem HPV-Impfstoff Gardasil um 24 Prozent auf 1,75 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich wegen geringerer Nachfrage in China. Das Segment Tiergesundheit wuchs hingegen um 9 Prozent auf 1,62 Milliarden US-Dollar, getragen von starken Verkäufen bei Nutztierprodukten.

Prognose erhöht trotz Patentrisiko

Merck hob seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 8,93 bis 8,98 US-Dollar an, zuvor lag die Spanne bei 8,87 bis 8,97 US-Dollar. Die Umsatzprognose wurde leicht verengt auf 64,5 bis 65 Milliarden US-Dollar. Analysten erwarten für das Gesamtjahr einen Umsatz von 64,66 Milliarden US-Dollar und bereinigte Gewinne von 8,91 US-Dollar je Aktie.

Merck reagiert auf den bevorstehenden Patentablauf von Keytruda in den USA im Jahr 2028 mit Innovationen. So hat die FDA kürzlich eine injizierbare Form des Medikaments genehmigt. Merck erklärte: "Die neue Form Qlex ermöglicht eine schnellere Gabe in nur einer Minute alle drei Wochen und kann in einer größeren Vielfalt von Settings angeboten werden." Damit will das Unternehmen den möglichen Umsatzrückgang durch billigere Konkurrenzprodukte abfedern.

Bereits im Juli kündigte Merck Stellenkürzungen und Immobilienabbau an. Ziel ist es, Ressourcen auf neue Produkte zu konzentrieren und die Profitabilität langfristig zu sichern.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 114,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.

