Qualitätsmanagement bestätigt / BusinessBike ist nach ISO 9001 zertifiziert (FOTO)
Herzogenaurach (ots) - BusinessBike erreicht Meilenstein: Der
Dienstradleasing-Spezialist durchlief Anfang Juli einen umfassenden Audit durch
TÜV SÜD und ist nun offiziell nach ISO 9001 zertifiziert. Damit unterstreicht
das Unternehmen seinen Anspruch, Prozesse konsequent an anerkannten
Qualitätsmanagement-Standards auszurichten und für Kund:innen, Partner sowie
Mitarbeitende messbare Mehrwerte zu schaffen.
BusinessBike, einer der führenden deutschen Dienstradanbieter, hat das
dreitägige Audit erfolgreich abgeschlossen und damit die Zertifizierung seines
Qualitätsmanagements nach ISO 9001 erhalten. Die unabhängige Zertifizierung
durch TÜV SÜD bestätigt, dass sämtliche Unternehmensabläufe, von der
Kundenbetreuung im CRM über den Vertrieb bis hin zum strategischen Management,
klar definiert und dokumentiert werden. "Qualitätsmanagement ist für uns kein
Projekt, sondern ein lebendiges Versprechen", betont Geschäftsführer Stefan
Page. "Die ISO 9001 bestätigt, dass wir dieses Versprechen systematisch einlösen
und dadurch Vertrauen, Effizienz und Zukunftssicherheit gewinnen - für unsere
Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Mitarbeitenden."
Die Entscheidung für die Zertifizierung fiel bereits im Herbst 2023, als
BusinessBike erste interne Analysen startete und im Januar 2024 gemeinsam mit
einem externen Beratungsteam das Projekt aufsetzte. Schnell zeigte sich, dass
viele Anforderungen der Norm bereits erfüllt waren. Im Mittelpunkt stand daher
die konsistente Zusammenführung und transparente Dokumentation bestehender
Strukturen. Besonders positiv bewertete der Auditor das neue CRM-System, das mit
einer klaren Segmentierung nach Skillgruppen die Prozesslandschaft noch
übersichtlicher macht.
Die Vorbereitung auf das Audit wirkte bis in den Arbeitsalltag hinein:
Verantwortlichkeiten wurden geschärft, Workflows präziser gesteuert und die
unternehmensweite Dateiablage neu strukturiert. Das Ergebnis sind verkürzte
Reaktionszeiten, nachvollziehbare Prozessketten und ein systematisches
Feedback-Management. Davon profitieren Kund:innen und Partner, während die Teams
mehr Orientierung und Handlungssicherheit gewinnen.
Um die erreichten Standards langfristig zu sichern, setzt BusinessBike auf
regelmäßige interne Audits, Management-Reviews, klare Qualitätsziele und
kontinuierliche Schulungen. "Unser Qualitätsmanagement ist dynamisch angelegt",
erklärt Stefan Page. "Nur wenn wir uns stetig hinterfragen und weiterentwickeln,
bleiben wir den Anforderungen unserer Kundschaft und des Marktes voraus."
Neben der ISO 9001 verfügt BusinessBike bereits über ISO 14001 und SOC 2 -
weitere Zertifizierungen sind derzeit nicht geplant. Vielmehr liegt der Fokus
darauf, das integrierte Managementsystem lebendig zu halten und die gewonnenen
Erkenntnisse konsequent in neue Services und Produkte einfließen zu lassen.
Über BusinessBike
Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in
Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem
größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff,
Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal
Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die
Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und
digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit
freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie
ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle!
Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei
einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus
ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für
Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet
BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne
Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen
angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere
Informationen unter http://www.businessbike.de .
