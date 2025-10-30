Qualitätsmanagement bestätigt / BusinessBike ist nach ISO 9001 zertifiziert (FOTO)

Herzogenaurach (ots) - BusinessBike erreicht Meilenstein: Der

Dienstradleasing-Spezialist durchlief Anfang Juli einen umfassenden Audit durch

TÜV SÜD und ist nun offiziell nach ISO 9001 zertifiziert. Damit unterstreicht

das Unternehmen seinen Anspruch, Prozesse konsequent an anerkannten

Qualitätsmanagement-Standards auszurichten und für Kund:innen, Partner sowie

Mitarbeitende messbare Mehrwerte zu schaffen.



BusinessBike, einer der führenden deutschen Dienstradanbieter, hat das

dreitägige Audit erfolgreich abgeschlossen und damit die Zertifizierung seines

Qualitätsmanagements nach ISO 9001 erhalten. Die unabhängige Zertifizierung

durch TÜV SÜD bestätigt, dass sämtliche Unternehmensabläufe, von der

Kundenbetreuung im CRM über den Vertrieb bis hin zum strategischen Management,

klar definiert und dokumentiert werden. "Qualitätsmanagement ist für uns kein

Projekt, sondern ein lebendiges Versprechen", betont Geschäftsführer Stefan

Page. "Die ISO 9001 bestätigt, dass wir dieses Versprechen systematisch einlösen

und dadurch Vertrauen, Effizienz und Zukunftssicherheit gewinnen - für unsere

Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Mitarbeitenden."





Die Entscheidung für die Zertifizierung fiel bereits im Herbst 2023, als

BusinessBike erste interne Analysen startete und im Januar 2024 gemeinsam mit

einem externen Beratungsteam das Projekt aufsetzte. Schnell zeigte sich, dass

viele Anforderungen der Norm bereits erfüllt waren. Im Mittelpunkt stand daher

die konsistente Zusammenführung und transparente Dokumentation bestehender

Strukturen. Besonders positiv bewertete der Auditor das neue CRM-System, das mit

einer klaren Segmentierung nach Skillgruppen die Prozesslandschaft noch

übersichtlicher macht.



Die Vorbereitung auf das Audit wirkte bis in den Arbeitsalltag hinein:

Verantwortlichkeiten wurden geschärft, Workflows präziser gesteuert und die

unternehmensweite Dateiablage neu strukturiert. Das Ergebnis sind verkürzte

Reaktionszeiten, nachvollziehbare Prozessketten und ein systematisches

Feedback-Management. Davon profitieren Kund:innen und Partner, während die Teams

mehr Orientierung und Handlungssicherheit gewinnen.



Um die erreichten Standards langfristig zu sichern, setzt BusinessBike auf

regelmäßige interne Audits, Management-Reviews, klare Qualitätsziele und

kontinuierliche Schulungen. "Unser Qualitätsmanagement ist dynamisch angelegt",

erklärt Stefan Page. "Nur wenn wir uns stetig hinterfragen und weiterentwickeln,

bleiben wir den Anforderungen unserer Kundschaft und des Marktes voraus."



Neben der ISO 9001 verfügt BusinessBike bereits über ISO 14001 und SOC 2 -

weitere Zertifizierungen sind derzeit nicht geplant. Vielmehr liegt der Fokus

darauf, das integrierte Managementsystem lebendig zu halten und die gewonnenen

Erkenntnisse konsequent in neue Services und Produkte einfließen zu lassen.



Über BusinessBike



Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in

Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem

größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff,

Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal

Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die

Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und

digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit

freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie

ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle!

Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei

einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus

ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für

Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet

BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne

Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen

angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere

Informationen unter http://www.businessbike.de .



