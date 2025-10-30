    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qualitätsmanagement bestätigt / BusinessBike ist nach ISO 9001 zertifiziert (FOTO)

    Herzogenaurach (ots) - BusinessBike erreicht Meilenstein: Der
    Dienstradleasing-Spezialist durchlief Anfang Juli einen umfassenden Audit durch
    TÜV SÜD und ist nun offiziell nach ISO 9001 zertifiziert. Damit unterstreicht
    das Unternehmen seinen Anspruch, Prozesse konsequent an anerkannten
    Qualitätsmanagement-Standards auszurichten und für Kund:innen, Partner sowie
    Mitarbeitende messbare Mehrwerte zu schaffen.

    BusinessBike, einer der führenden deutschen Dienstradanbieter, hat das
    dreitägige Audit erfolgreich abgeschlossen und damit die Zertifizierung seines
    Qualitätsmanagements nach ISO 9001 erhalten. Die unabhängige Zertifizierung
    durch TÜV SÜD bestätigt, dass sämtliche Unternehmensabläufe, von der
    Kundenbetreuung im CRM über den Vertrieb bis hin zum strategischen Management,
    klar definiert und dokumentiert werden. "Qualitätsmanagement ist für uns kein
    Projekt, sondern ein lebendiges Versprechen", betont Geschäftsführer Stefan
    Page. "Die ISO 9001 bestätigt, dass wir dieses Versprechen systematisch einlösen
    und dadurch Vertrauen, Effizienz und Zukunftssicherheit gewinnen - für unsere
    Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Mitarbeitenden."

    Die Entscheidung für die Zertifizierung fiel bereits im Herbst 2023, als
    BusinessBike erste interne Analysen startete und im Januar 2024 gemeinsam mit
    einem externen Beratungsteam das Projekt aufsetzte. Schnell zeigte sich, dass
    viele Anforderungen der Norm bereits erfüllt waren. Im Mittelpunkt stand daher
    die konsistente Zusammenführung und transparente Dokumentation bestehender
    Strukturen. Besonders positiv bewertete der Auditor das neue CRM-System, das mit
    einer klaren Segmentierung nach Skillgruppen die Prozesslandschaft noch
    übersichtlicher macht.

    Die Vorbereitung auf das Audit wirkte bis in den Arbeitsalltag hinein:
    Verantwortlichkeiten wurden geschärft, Workflows präziser gesteuert und die
    unternehmensweite Dateiablage neu strukturiert. Das Ergebnis sind verkürzte
    Reaktionszeiten, nachvollziehbare Prozessketten und ein systematisches
    Feedback-Management. Davon profitieren Kund:innen und Partner, während die Teams
    mehr Orientierung und Handlungssicherheit gewinnen.

    Um die erreichten Standards langfristig zu sichern, setzt BusinessBike auf
    regelmäßige interne Audits, Management-Reviews, klare Qualitätsziele und
    kontinuierliche Schulungen. "Unser Qualitätsmanagement ist dynamisch angelegt",
    erklärt Stefan Page. "Nur wenn wir uns stetig hinterfragen und weiterentwickeln,
    bleiben wir den Anforderungen unserer Kundschaft und des Marktes voraus."

    Neben der ISO 9001 verfügt BusinessBike bereits über ISO 14001 und SOC 2 -
    weitere Zertifizierungen sind derzeit nicht geplant. Vielmehr liegt der Fokus
    darauf, das integrierte Managementsystem lebendig zu halten und die gewonnenen
    Erkenntnisse konsequent in neue Services und Produkte einfließen zu lassen.

    Über BusinessBike

    Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in
    Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem
    größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff,
    Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal
    Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die
    Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und
    digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit
    freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie
    ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle!
    Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei
    einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus
    ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für
    Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet
    BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne
    Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen
    angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere
    Informationen unter http://www.businessbike.de .

    Veröffentlichung honorarfrei. Bilder sowie Hintergrund- und Presseinformationen
    finden Sie unter http://www.businessbike.de/presse .

    Pressekontakt:

    Dina Abel, PR & Communications Manager
    Tel. 0170 175 544 6 | mailto:presse@businessbike.de |
    http://www.businessbike.de/presse
    BusinessBike GmbH | Ohmstraße 2 | 91074 Herzogenaurach

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177605/6148128
    OTS: BusinessBike GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Qualitätsmanagement bestätigt / BusinessBike ist nach ISO 9001 zertifiziert (FOTO) BusinessBike erreicht Meilenstein: Der Dienstradleasing-Spezialist durchlief Anfang Juli einen umfassenden Audit durch TÜV SÜD und ist nun offiziell nach ISO 9001 zertifiziert. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, Prozesse konsequent …