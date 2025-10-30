    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    Netz der Apotheken in Deutschland schrumpft immer weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Apothekenzahl sinkt weiter auf 16.732 bundesweit.
    • 355 Schließungen, nur 46 Neueröffnungen 2023.
    • Honorarerhöhung bleibt aus, Politik wird kritisiert.
    Foto: jarmoluk - unsplash

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Apotheken sinkt immer weiter. Ende September gab es bundesweit noch 16.732 und damit 309 Apotheken weniger als zum Jahreswechsel, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitteilte. Dies sei der niedrigste Wert seit 1977. In den ersten neun Monaten des Jahres hätten 355 Schließungen 46 Neueröffnungen gegenübergestanden - und im letzten Quartal seien Schließungen erfahrungsgemäß häufiger. Erfasst werden Hauptapotheken und Filialen, von denen es bis zu drei geben kann.

    Die Dynamik zeige trotz einer leichten Beruhigung weiter deutlich nach unten, erläuterte der Verband. Präsident Thomas Preis sagte: "Verursacher der vielen Apothekenschließungen ist allein die Politik." Seit mehr als einem Jahrzehnt sei das Honorar nicht erhöht worden, während Inflation und Lohnsteigerungen die Ergebnisse von Jahr zu Jahr mehr belasteten. Preis warnte, dass Reformpläne der Regierung den Rückgang der Apothekenzahl weiter fortschreiben würden.

    Honorar-Erhöhung auf Eis

    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hatte mitgeteilt, dass eine von Union und SPD im Koalitionsvertrag angekündigte Anhebung der Apothekenvergütung nicht kurzfristig umgesetzt werden kann. Die CDU-Politikerin plant außerdem Lockerungen bei bestimmten Vorgaben für den Betrieb von Apotheken und dass sie künftig zusätzliche Leistungen für Patienten anbieten können./sam/DP/jha

    Redcare Pharmacy

    -6,33 %
    -2,41 %
    +3,98 %
    -26,92 %
    -47,94 %
    +77,24 %
    -49,34 %
    +134,03 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 167,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +13,03 %/+194,97 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
