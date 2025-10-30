UBS stuft Kion auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe in einem soliden Quartal mit den Aufträgen und dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht sowie umsatzseitig die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die eingeengten Umsatz- und Ebit-Ziele entsprächen ebenfalls den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 57,60EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
