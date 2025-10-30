    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    UBS stuft Kion auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe in einem soliden Quartal mit den Aufträgen und dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht sowie umsatzseitig die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die eingeengten Umsatz- und Ebit-Ziele entsprächen ebenfalls den Erwartungen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sven Weier
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
