UBS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Marktkonsens, und das Unternehmen habe das entsprechende Jahresziel nach unten hin präzisiert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Derweil habe sich die Barmittelentwicklung verbessert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 67,00EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

