    Türkischer Präsident Erdogan empfängt Merz in Ankara

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdogan empfängt Merz mit militärischen Ehren in Ankara.
    • Gespräche über Gaza, Ukraine, Rüstungskooperation, Migration.
    • Merz strebt strategische Partnerschaft mit Türkei an.

    ANKARA (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit militärischen Ehren in Ankara empfangen. Die beiden zogen sich zu Gesprächen unter vier Augen in den Präsidentenpalast zurück.

    Themen sollen die Friedensbemühungen in Gaza, der Ukraine-Krieg, die Rüstungskooperation und die Rückführung von Migranten in die Türkei und nach Syrien sein. Merz will die lange Zeit der von offenen Differenzen geprägten Beziehungen zur Türkei wieder zu einer echten strategischen Partnerschaft machen.

    Der Besuch des Kanzlers fällt auf den Jahrestag der Festnahme eines Stadtteil-Bürgermeisters der oppositionellen CHP-Partei in Istanbul - was Beobachter als den Anfang einer juristischen Offensive gegen Oppositionelle und Kritiker im Land sehen. Menschenrechtler hatten im Vorfeld gefordert, dass Merz bei seinem Besuch auch Repressalien gegen die Opposition anspricht./jam/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
