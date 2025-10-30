Quantencomputing: Nach Nvidia-Deal – ist diese Aktie ein Geheimtipp?

Am Dienstag stürzte die Aktie um über 10 Prozent auf 32,00 Euro und erreichte damit den bisherigen Wochentiefststand. Seitdem zeigte sich die Aktie erholt und konnte bis Donnerstagvormittag auf 34,25 Euro steigen. Mittags fiel sie allerdings wieder auf 33,75 Euro.

Die Aktie wurde bei Markteröffnung am Montag mit 34,60 Euro notiert. Am Montagabend erreichte sie mit 35,72 Euro den bisherigen Höchststand in der Woche.

Investoren rätseln nun über die nächste Richtung, wurde doch ein scharfer Kurseinbruch abrupt von einer signifikanten Rallye abgelöst. Spätestens zur Bekanntgabe der Quartalszahlen am 10. November dürfte mehr Klarheit in die Rigetti-Aktie kommen. Im bisherigen Jahresverlauf ist sie jedenfalls weiterhin mit über 32 Prozent klar im Plus.

Am vergangenen Dienstag hat die Firma eine bedeutende Partnerschaft mit dem Tech-Giganten Nvidia bekannt gegeben. Rigetti unterstützt dabei Nvidia NVQLink, eine neue Plattform zur Integration von KI-Supercomputing mit Quantencomputern.

Rigetti-CEO Dr. Subodh Kulkarni bezeichnete dabei NVQLink als “vielversprechende Ressource zur Beschleunigung der Hybrid-Computing-Entwicklung” durch niedrige Latenz und hohen Durchsatz zwischen Quanten- und klassischen Systemen.

In der vergangenen Woche tauchten Berichte auf, wonach die US-Regierung erwägt, Beteiligungen an mehreren Quantenfirmen,auch Rigetti, zu übernehmen. Demnach soll damit die nationale Sicherheit und technologische Führung gestärkt werden. Ein Handelsministerium-Beamter dementierte zwar aktive Verhandlungen, doch ein Rigetti-Sprecher bestätigte laufende Gespräche mit der Regierung über Fördermöglichkeiten. Diese Nachrichten haben extreme Volatilität und Handelsvolumen für Rigettis Aktie befeuert.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rigetti Computing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 33,50EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.