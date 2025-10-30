UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Bank habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Ziel für die harte Kernkapitalquote (CET1) entspreche den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 21,95EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
