Emcor Group Aktie mit kräftigem Kurssturz - 30.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Emcor Group Aktie. Sie fällt um -15,47 % auf 582,10€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Emcor Group ist ein führender Anbieter von mechanischen und elektrischen Bauleistungen sowie Gebäudemanagementlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet umfassende Installationen, Wartungen und Reparaturen für HVAC-Systeme und elektrische Anlagen. Mit einer starken Marktstellung konkurriert Emcor mit Firmen wie Comfort Systems USA und Quanta Services. Emcors Alleinstellungsmerkmale sind ein breites Dienstleistungsspektrum und hohe technische Expertise.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Emcor Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,63 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Emcor Group Aktie damit um +19,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,07 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Emcor Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,30 % 1 Monat +24,69 % 3 Monate +23,63 % 1 Jahr +68,70 %

Informationen zur Emcor Group Aktie

Es gibt 45 Mio. Emcor Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,47 Mrd.EUR wert.

EMCOR Group, Inc. (NYSE: EME) today reported results for the quarter ended September 30, 2025. Third Quarter 2025 Results of Operations Revenues for the third quarter of 2025 totaled $4.30 billion, an increase of 16.4%, compared to $3.70 billion for …

Emcor Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Emcor Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emcor Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.