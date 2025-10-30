Einladung zum digitalen Pressegespräch am 7. November 2025 / 100 Tage Hightech Agenda Deutschland - Booster für die Biotechnologie-Branche?

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,



gern laden wir Sie herzlich zu unserem digitalen Pressegespräch am Freitag, dem



7. November 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr ein. Die Hightech Agenda Deutschland

wurde vom Bundesforschungsministerium außergewöhnlich schnell konzipiert und im

Juli veröffentlicht. Sie definiert sechs Schlüsseltechnologien und wie diese in

Deutschland jetzt gefördert werden sollen. Die Biotechnologie ist eine davon.

100 Tage nach Veröffentlichung der Hightech Agenda werden wir in dem Gespräch

die Entwicklungen bisher, die Lage der Biotech-Branche und die Perspektiven, die

die Hightech Agenda für den Biotech-Standort Deutschland schafft, beleuchten und

diskutieren.





Folgende Gesprächspartner freuen sich auf Sie:



- Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V. und Finanzvorstand

der QIAGEN N.V.

- Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin BIO Deutschland e. V.



Die deutsche Biotechnologie-Branche wird getragen von rund 1000

Biotechnologie-Unternehmen jeden Reifegrades und deren Geschäftspartnern. Die

Industrie ist in der industriellen Gesundheitswirtschaft und in vielen anderen

hoch innovativen Forschungs- und Entwicklungsbereichen wie zum Beispiel in der

Lebensmittel- und Chemieindustrie aktiv.



Bei Interesse können Sie sich über den folgenden Link zum Pressegespräch

anmelden:



https://ots.de/Y1MM81



