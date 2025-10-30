Einladung zum digitalen Pressegespräch am 7. November 2025 / 100 Tage Hightech Agenda Deutschland - Booster für die Biotechnologie-Branche?
gern laden wir Sie herzlich zu unserem digitalen Pressegespräch am Freitag, dem
7. November 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr ein. Die Hightech Agenda Deutschland
wurde vom Bundesforschungsministerium außergewöhnlich schnell konzipiert und im
Juli veröffentlicht. Sie definiert sechs Schlüsseltechnologien und wie diese in
Deutschland jetzt gefördert werden sollen. Die Biotechnologie ist eine davon.
100 Tage nach Veröffentlichung der Hightech Agenda werden wir in dem Gespräch
die Entwicklungen bisher, die Lage der Biotech-Branche und die Perspektiven, die
die Hightech Agenda für den Biotech-Standort Deutschland schafft, beleuchten und
diskutieren.
Folgende Gesprächspartner freuen sich auf Sie:
- Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V. und Finanzvorstand
der QIAGEN N.V.
- Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin BIO Deutschland e. V.
Die deutsche Biotechnologie-Branche wird getragen von rund 1000
Biotechnologie-Unternehmen jeden Reifegrades und deren Geschäftspartnern. Die
Industrie ist in der industriellen Gesundheitswirtschaft und in vielen anderen
hoch innovativen Forschungs- und Entwicklungsbereichen wie zum Beispiel in der
Lebensmittel- und Chemieindustrie aktiv.
Bei Interesse können Sie sich über den folgenden Link zum Pressegespräch
anmelden:
https://ots.de/Y1MM81
