    Einladung zum digitalen Pressegespräch am 7. November 2025 / 100 Tage Hightech Agenda Deutschland - Booster für die Biotechnologie-Branche?

    Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,

    gern laden wir Sie herzlich zu unserem digitalen Pressegespräch am Freitag, dem

    7. November 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr ein. Die Hightech Agenda Deutschland
    wurde vom Bundesforschungsministerium außergewöhnlich schnell konzipiert und im
    Juli veröffentlicht. Sie definiert sechs Schlüsseltechnologien und wie diese in
    Deutschland jetzt gefördert werden sollen. Die Biotechnologie ist eine davon.
    100 Tage nach Veröffentlichung der Hightech Agenda werden wir in dem Gespräch
    die Entwicklungen bisher, die Lage der Biotech-Branche und die Perspektiven, die
    die Hightech Agenda für den Biotech-Standort Deutschland schafft, beleuchten und
    diskutieren.

    Folgende Gesprächspartner freuen sich auf Sie:

    - Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V. und Finanzvorstand
    der QIAGEN N.V.
    - Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin BIO Deutschland e. V.

    Die deutsche Biotechnologie-Branche wird getragen von rund 1000
    Biotechnologie-Unternehmen jeden Reifegrades und deren Geschäftspartnern. Die
    Industrie ist in der industriellen Gesundheitswirtschaft und in vielen anderen
    hoch innovativen Forschungs- und Entwicklungsbereichen wie zum Beispiel in der
    Lebensmittel- und Chemieindustrie aktiv.

    Bei Interesse können Sie sich über den folgenden Link zum Pressegespräch
    anmelden:

    https://ots.de/Y1MM81

    Pressekontakt:

    BIO Deutschland e. V.
    Dr. Claudia Englbrecht
    Schützenstraße 6a
    10117 Berlin
    Tel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326
    E-Mail: mailto:englbrecht@biodeutschland.org
    Web: http://www.biodeutschland.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74178/6148183
    OTS: BIO Deutschland e.V.




