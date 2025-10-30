DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 212,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 228
Kursziel alt: 209
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
