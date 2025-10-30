DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 212,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.



