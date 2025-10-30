    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 212,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 228
    Kursziel alt: 209
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 228,00, was eine Steigerung von +9,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der …