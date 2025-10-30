    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter lieferten nun wieder ab, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Vor allem der Barmittelzufluss sei besser als gedacht./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 57,19EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tim Rokossa
    Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 79
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
