UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dass das organische Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) dem Unternehmen zufolge eher in den unteren Hälften der Zielspannen landen dürften, nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,44 % und einem Kurs von 246,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Aktieneinstufung neu: positiv
Zeitrahmen: N/A
Aktieneinstufung neu: positiv
