    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 430 auf 443 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller sei weiterhin auf dem Wachstumsweg und die Aktie vergleichsweise günstig, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 380,5EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 443
    Kursziel alt: 430
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


