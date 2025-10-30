DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch nach den endgültigen Quartalszahlen sei schwer zu erklären und nicht gerechtfertigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Es gebe lediglich geringfügige Belastungsfaktoren. Das größte Problem sei ein gewisses Antriebsvakuum bis zum Jahresausblick 2026 im März./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 166,2EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
