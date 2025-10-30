Wegen schwerer Krise in der Chemie
Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete Beschäftigte bleiben unverändert
Wiesbaden (ots) - Aufgrund der existenziellen Krise in der Chemieindustrie
gelten die 2024 ausgehandelten Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete
naturwissenschaftliche und technische Angestellte in der Branche auch im Jahr
2025 unverändert weiter. Darauf haben sich der Bundesarbeitgeberverband Chemie
(BAVC) und der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der
chemischen Industrie (VAA) nach mehreren intensiven Gesprächsrunden verständigt.
Am 29. Oktober 2025 hat die finale Tarifverhandlung zwischen BAVC und VAA in
Wiesbaden stattgefunden. Demnach betragen für das Jahr 2025 die tariflichen
Mindestjahresbezüge im zweiten Beschäftigungsjahr weiterhin
gelten die 2024 ausgehandelten Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete
naturwissenschaftliche und technische Angestellte in der Branche auch im Jahr
2025 unverändert weiter. Darauf haben sich der Bundesarbeitgeberverband Chemie
(BAVC) und der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der
chemischen Industrie (VAA) nach mehreren intensiven Gesprächsrunden verständigt.
Am 29. Oktober 2025 hat die finale Tarifverhandlung zwischen BAVC und VAA in
Wiesbaden stattgefunden. Demnach betragen für das Jahr 2025 die tariflichen
Mindestjahresbezüge im zweiten Beschäftigungsjahr weiterhin
- 74.050 Euro für diplomierte Angestellte und Angestellte mit Masterabschluss,
- 86.075 Euro für Angestellte mit Promotion.
Für das erste Jahr der Beschäftigung können die Bezüge wie bisher zwischen
Arbeitgeber und Angestellten frei vereinbart werden.
Vernunft und Verantwortung für den Standort
"Das Ergebnis dieser Tarifverhandlungen ist ein äußerst schmerzhafter
Kompromiss", erklärt VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow im Nachgang zu den
Verhandlungen. "Als Gewerkschaft und Interessenvertretung der Fach- und
Führungskräfte in der Branche lassen wir Vernunft walten und übernehmen
gemeinsam mit den Unternehmen Verantwortung für die Zukunft der Beschäftigung am
Chemie- und Pharmastandort in einer für viele Unternehmen existenziell
bedrohlichen Wirtschaftslage."
Mit diesem Verhandlungsergebnis geht der VAA bewusst in Vorleistung. "Wir als
VAA haben den Ernst der Lage in unserer Branche ganz klar erkannt", so Gilow
weiter. "Mit unserer Entscheidung, auf eine eigentlich fällige Erhöhung der
Mindestjahresbezüge zu verzichten, tragen wir unseren Teil zu langfristigen
Sicherung der Beschäftigung am Chemiestandort Deutschland bei." Es läge nun an
den Unternehmen der Branche, von einem weiteren Beschäftigungsabbau abzusehen
und für Jobsicherheit zu sorgen.
Arbeitsbedingungen im AT-Bereich verbessern
Des Weiteren fordert der VAA mehr Anerkennung der besonderen Leistung der
außertariflichen Beschäftigten. "Das sage ich mit aller Vehemenz: Die
AT-Angestellten sind absolute Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in ihren
Unternehmen", betont VAA-Hauptgeschäftsführer Gilow. "Sie verdienen mehr
Wertschätzung für ihre Leistungen - gerade angesichts der schweren Krise."
In ihren Tarifverhandlungen haben sich die Sozialpartner darauf verständigt,
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ein Format zum Thema "Führung in der
Transformation" entwickelt. Ziel ist eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung,
in der die gemeinsame Verantwortung für den Standort, die Wertschätzung für die
Führungskräfte sowie Herausforderungen und Chancen der Transformation im
Mittelpunkt stehen.
"Es gilt, weitere Gespräche über die Verbesserung der AT-Arbeitsbedingungen zu
führen und konkrete Schritte zur Umsetzung in den Unternehmen auszuarbeiten", so
Stephan Gilow. "Denn trotz der kritischen Situation befinden sich die
Unternehmen mittelfristig im Wettbewerb um qualifizierte Fach- und
Führungskräfte. Krise und Fachkräftemangel schließen sich nicht aus: Neben dem
Stellenabbau an vielen Standorten haben Unternehmen parallel immer mehr
Schwierigkeiten, vakante Schlüsselpositionen auf zahlreichen Ebenen adäquat zu
besetzen." Hier seien die Arbeitgeber in der Pflicht, für attraktivere
Arbeitsbedingungen im AT-Bereich zu sorgen. "Gute Weiterbildungsangebote,
flexible Arbeitsmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben
und Karriere sind knallharte Wettbewerbsfaktoren, die Unternehmen auch und
gerade in der Krise nicht vernachlässigen dürfen."
Voraussichtlich im Frühsommer nächsten Jahres, wenn Informationen zur weiteren
wirtschaftlichen Entwicklung vorliegen, werden die tariflichen
Mindestjahresbezüge für das Jahr 2026 festgelegt. Bis zum Abschluss der nächsten
Tarifverhandlungen zwischen BAVC und VAA gelten bisherigen Mindestjahresbezüge
weiter.
Ansprechpartner für Rückfragen:
Timur Slapke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der
Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: timur.slapke@vaa.de,
www.vaa.de.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6148193
OTS: VAA - Führungskräfte Chemie
- 86.075 Euro für Angestellte mit Promotion.
Für das erste Jahr der Beschäftigung können die Bezüge wie bisher zwischen
Arbeitgeber und Angestellten frei vereinbart werden.
Vernunft und Verantwortung für den Standort
"Das Ergebnis dieser Tarifverhandlungen ist ein äußerst schmerzhafter
Kompromiss", erklärt VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow im Nachgang zu den
Verhandlungen. "Als Gewerkschaft und Interessenvertretung der Fach- und
Führungskräfte in der Branche lassen wir Vernunft walten und übernehmen
gemeinsam mit den Unternehmen Verantwortung für die Zukunft der Beschäftigung am
Chemie- und Pharmastandort in einer für viele Unternehmen existenziell
bedrohlichen Wirtschaftslage."
Mit diesem Verhandlungsergebnis geht der VAA bewusst in Vorleistung. "Wir als
VAA haben den Ernst der Lage in unserer Branche ganz klar erkannt", so Gilow
weiter. "Mit unserer Entscheidung, auf eine eigentlich fällige Erhöhung der
Mindestjahresbezüge zu verzichten, tragen wir unseren Teil zu langfristigen
Sicherung der Beschäftigung am Chemiestandort Deutschland bei." Es läge nun an
den Unternehmen der Branche, von einem weiteren Beschäftigungsabbau abzusehen
und für Jobsicherheit zu sorgen.
Arbeitsbedingungen im AT-Bereich verbessern
Des Weiteren fordert der VAA mehr Anerkennung der besonderen Leistung der
außertariflichen Beschäftigten. "Das sage ich mit aller Vehemenz: Die
AT-Angestellten sind absolute Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in ihren
Unternehmen", betont VAA-Hauptgeschäftsführer Gilow. "Sie verdienen mehr
Wertschätzung für ihre Leistungen - gerade angesichts der schweren Krise."
In ihren Tarifverhandlungen haben sich die Sozialpartner darauf verständigt,
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ein Format zum Thema "Führung in der
Transformation" entwickelt. Ziel ist eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung,
in der die gemeinsame Verantwortung für den Standort, die Wertschätzung für die
Führungskräfte sowie Herausforderungen und Chancen der Transformation im
Mittelpunkt stehen.
"Es gilt, weitere Gespräche über die Verbesserung der AT-Arbeitsbedingungen zu
führen und konkrete Schritte zur Umsetzung in den Unternehmen auszuarbeiten", so
Stephan Gilow. "Denn trotz der kritischen Situation befinden sich die
Unternehmen mittelfristig im Wettbewerb um qualifizierte Fach- und
Führungskräfte. Krise und Fachkräftemangel schließen sich nicht aus: Neben dem
Stellenabbau an vielen Standorten haben Unternehmen parallel immer mehr
Schwierigkeiten, vakante Schlüsselpositionen auf zahlreichen Ebenen adäquat zu
besetzen." Hier seien die Arbeitgeber in der Pflicht, für attraktivere
Arbeitsbedingungen im AT-Bereich zu sorgen. "Gute Weiterbildungsangebote,
flexible Arbeitsmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben
und Karriere sind knallharte Wettbewerbsfaktoren, die Unternehmen auch und
gerade in der Krise nicht vernachlässigen dürfen."
Voraussichtlich im Frühsommer nächsten Jahres, wenn Informationen zur weiteren
wirtschaftlichen Entwicklung vorliegen, werden die tariflichen
Mindestjahresbezüge für das Jahr 2026 festgelegt. Bis zum Abschluss der nächsten
Tarifverhandlungen zwischen BAVC und VAA gelten bisherigen Mindestjahresbezüge
weiter.
Ansprechpartner für Rückfragen:
Timur Slapke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der
Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: timur.slapke@vaa.de,
www.vaa.de.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6148193
OTS: VAA - Führungskräfte Chemie
Autor folgen