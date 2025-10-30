    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wegen schwerer Krise in der Chemie

    Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete Beschäftigte bleiben unverändert

    Wiesbaden (ots) - Aufgrund der existenziellen Krise in der Chemieindustrie
    gelten die 2024 ausgehandelten Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete
    naturwissenschaftliche und technische Angestellte in der Branche auch im Jahr
    2025 unverändert weiter. Darauf haben sich der Bundesarbeitgeberverband Chemie
    (BAVC) und der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der
    chemischen Industrie (VAA) nach mehreren intensiven Gesprächsrunden verständigt.

    Am 29. Oktober 2025 hat die finale Tarifverhandlung zwischen BAVC und VAA in
    Wiesbaden stattgefunden. Demnach betragen für das Jahr 2025 die tariflichen
    Mindestjahresbezüge im zweiten Beschäftigungsjahr weiterhin

    - 74.050 Euro für diplomierte Angestellte und Angestellte mit Masterabschluss,
    - 86.075 Euro für Angestellte mit Promotion.

    Für das erste Jahr der Beschäftigung können die Bezüge wie bisher zwischen
    Arbeitgeber und Angestellten frei vereinbart werden.

    Vernunft und Verantwortung für den Standort

    "Das Ergebnis dieser Tarifverhandlungen ist ein äußerst schmerzhafter
    Kompromiss", erklärt VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow im Nachgang zu den
    Verhandlungen. "Als Gewerkschaft und Interessenvertretung der Fach- und
    Führungskräfte in der Branche lassen wir Vernunft walten und übernehmen
    gemeinsam mit den Unternehmen Verantwortung für die Zukunft der Beschäftigung am
    Chemie- und Pharmastandort in einer für viele Unternehmen existenziell
    bedrohlichen Wirtschaftslage."

    Mit diesem Verhandlungsergebnis geht der VAA bewusst in Vorleistung. "Wir als
    VAA haben den Ernst der Lage in unserer Branche ganz klar erkannt", so Gilow
    weiter. "Mit unserer Entscheidung, auf eine eigentlich fällige Erhöhung der
    Mindestjahresbezüge zu verzichten, tragen wir unseren Teil zu langfristigen
    Sicherung der Beschäftigung am Chemiestandort Deutschland bei." Es läge nun an
    den Unternehmen der Branche, von einem weiteren Beschäftigungsabbau abzusehen
    und für Jobsicherheit zu sorgen.

    Arbeitsbedingungen im AT-Bereich verbessern

    Des Weiteren fordert der VAA mehr Anerkennung der besonderen Leistung der
    außertariflichen Beschäftigten. "Das sage ich mit aller Vehemenz: Die
    AT-Angestellten sind absolute Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in ihren
    Unternehmen", betont VAA-Hauptgeschäftsführer Gilow. "Sie verdienen mehr
    Wertschätzung für ihre Leistungen - gerade angesichts der schweren Krise."

    In ihren Tarifverhandlungen haben sich die Sozialpartner darauf verständigt,
    eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ein Format zum Thema "Führung in der
    Transformation" entwickelt. Ziel ist eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung,
    in der die gemeinsame Verantwortung für den Standort, die Wertschätzung für die
    Führungskräfte sowie Herausforderungen und Chancen der Transformation im
    Mittelpunkt stehen.

    "Es gilt, weitere Gespräche über die Verbesserung der AT-Arbeitsbedingungen zu
    führen und konkrete Schritte zur Umsetzung in den Unternehmen auszuarbeiten", so
    Stephan Gilow. "Denn trotz der kritischen Situation befinden sich die
    Unternehmen mittelfristig im Wettbewerb um qualifizierte Fach- und
    Führungskräfte. Krise und Fachkräftemangel schließen sich nicht aus: Neben dem
    Stellenabbau an vielen Standorten haben Unternehmen parallel immer mehr
    Schwierigkeiten, vakante Schlüsselpositionen auf zahlreichen Ebenen adäquat zu
    besetzen." Hier seien die Arbeitgeber in der Pflicht, für attraktivere
    Arbeitsbedingungen im AT-Bereich zu sorgen. "Gute Weiterbildungsangebote,
    flexible Arbeitsmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben
    und Karriere sind knallharte Wettbewerbsfaktoren, die Unternehmen auch und
    gerade in der Krise nicht vernachlässigen dürfen."

    Voraussichtlich im Frühsommer nächsten Jahres, wenn Informationen zur weiteren
    wirtschaftlichen Entwicklung vorliegen, werden die tariflichen
    Mindestjahresbezüge für das Jahr 2026 festgelegt. Bis zum Abschluss der nächsten
    Tarifverhandlungen zwischen BAVC und VAA gelten bisherigen Mindestjahresbezüge
    weiter.

    Ansprechpartner für Rückfragen:

    Timur Slapke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der
    Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: timur.slapke@vaa.de,
    www.vaa.de.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6148193
    OTS: VAA - Führungskräfte Chemie




