Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete Beschäftigte bleiben unverändert

Wiesbaden (ots) - Aufgrund der existenziellen Krise in der Chemieindustrie

gelten die 2024 ausgehandelten Mindestjahresbezüge für akademisch gebildete

naturwissenschaftliche und technische Angestellte in der Branche auch im Jahr

2025 unverändert weiter. Darauf haben sich der Bundesarbeitgeberverband Chemie

(BAVC) und der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der

chemischen Industrie (VAA) nach mehreren intensiven Gesprächsrunden verständigt.



Am 29. Oktober 2025 hat die finale Tarifverhandlung zwischen BAVC und VAA in

Wiesbaden stattgefunden. Demnach betragen für das Jahr 2025 die tariflichen

Mindestjahresbezüge im zweiten Beschäftigungsjahr weiterhin





- 74.050 Euro für diplomierte Angestellte und Angestellte mit Masterabschluss,

- 86.075 Euro für Angestellte mit Promotion.



Für das erste Jahr der Beschäftigung können die Bezüge wie bisher zwischen

Arbeitgeber und Angestellten frei vereinbart werden.



Vernunft und Verantwortung für den Standort



"Das Ergebnis dieser Tarifverhandlungen ist ein äußerst schmerzhafter

Kompromiss", erklärt VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow im Nachgang zu den

Verhandlungen. "Als Gewerkschaft und Interessenvertretung der Fach- und

Führungskräfte in der Branche lassen wir Vernunft walten und übernehmen

gemeinsam mit den Unternehmen Verantwortung für die Zukunft der Beschäftigung am

Chemie- und Pharmastandort in einer für viele Unternehmen existenziell

bedrohlichen Wirtschaftslage."



Mit diesem Verhandlungsergebnis geht der VAA bewusst in Vorleistung. "Wir als

VAA haben den Ernst der Lage in unserer Branche ganz klar erkannt", so Gilow

weiter. "Mit unserer Entscheidung, auf eine eigentlich fällige Erhöhung der

Mindestjahresbezüge zu verzichten, tragen wir unseren Teil zu langfristigen

Sicherung der Beschäftigung am Chemiestandort Deutschland bei." Es läge nun an

den Unternehmen der Branche, von einem weiteren Beschäftigungsabbau abzusehen

und für Jobsicherheit zu sorgen.



Arbeitsbedingungen im AT-Bereich verbessern



Des Weiteren fordert der VAA mehr Anerkennung der besonderen Leistung der

außertariflichen Beschäftigten. "Das sage ich mit aller Vehemenz: Die

AT-Angestellten sind absolute Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in ihren

Unternehmen", betont VAA-Hauptgeschäftsführer Gilow. "Sie verdienen mehr

Wertschätzung für ihre Leistungen - gerade angesichts der schweren Krise."



In ihren Tarifverhandlungen haben sich die Sozialpartner darauf verständigt,

eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ein Format zum Thema "Führung in der

Transformation" entwickelt. Ziel ist eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung,

in der die gemeinsame Verantwortung für den Standort, die Wertschätzung für die

Führungskräfte sowie Herausforderungen und Chancen der Transformation im

Mittelpunkt stehen.



"Es gilt, weitere Gespräche über die Verbesserung der AT-Arbeitsbedingungen zu

führen und konkrete Schritte zur Umsetzung in den Unternehmen auszuarbeiten", so

Stephan Gilow. "Denn trotz der kritischen Situation befinden sich die

Unternehmen mittelfristig im Wettbewerb um qualifizierte Fach- und

Führungskräfte. Krise und Fachkräftemangel schließen sich nicht aus: Neben dem

Stellenabbau an vielen Standorten haben Unternehmen parallel immer mehr

Schwierigkeiten, vakante Schlüsselpositionen auf zahlreichen Ebenen adäquat zu

besetzen." Hier seien die Arbeitgeber in der Pflicht, für attraktivere

Arbeitsbedingungen im AT-Bereich zu sorgen. "Gute Weiterbildungsangebote,

flexible Arbeitsmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben

und Karriere sind knallharte Wettbewerbsfaktoren, die Unternehmen auch und

gerade in der Krise nicht vernachlässigen dürfen."



Voraussichtlich im Frühsommer nächsten Jahres, wenn Informationen zur weiteren

wirtschaftlichen Entwicklung vorliegen, werden die tariflichen

Mindestjahresbezüge für das Jahr 2026 festgelegt. Bis zum Abschluss der nächsten

Tarifverhandlungen zwischen BAVC und VAA gelten bisherigen Mindestjahresbezüge

weiter.



