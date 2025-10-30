UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umatz sowie dem operativen Ergebnis im Kerngeschäft (Core Ebit) positiv überrascht, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner eingehenderen Betrachtung des jüngsten Quartalsberichts./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 19,88EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 16

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



