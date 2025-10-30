    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Pharmariesen im Wettlauf

    Novo Nordisk kontert Pfizer: Aktie des Übernahmekandidaten steigt zweistellig!

    Novo Nordisk greift nach Metsera und bietet neun Milliarden US-Dollar. Das Pharmaunternehmen kontert Pfizer im Rennen um die Zukunft des Gewichtsmanagements.

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk bietet 9 Mrd. USD für Metsera an.
    • Pfizer's Deal über 7,3 Mrd. USD wird überboten.
    • Umstrukturierung bei Novo Nordisk zur Marktstärkung.
    Pharmariesen im Wettlauf - Novo Nordisk kontert Pfizer: Aktie des Übernahmekandidaten steigt zweistellig!
    Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

    Der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk hat ein Übernahmeangebot in Höhe von bis zu 9 Milliarden US-Dollar für das US-Unternehmen Metsera vorgelegt. Damit will das Unternehmen den bereits vereinbarten Deal von Pfizer über 7,3 Milliarden US-Dollar übertrumpfen. Novo Nordisk, bekannt für seine Erfolgsprodukte Wegovy und Ozempic, bot Metsera 56,50 US-Dollar pro Aktie in bar an. Zusätzlich könnten weitere 21,25 US-Dollar pro Aktie fällig werden, wenn bestimmte klinische und regulatorische Meilensteine erreicht werden. Das Angebot befindet sich derzeit in Prüfung durch den Vorstand von Metsera, teilte Novo Nordisk mit.

    Kursbewegungen an den Börsen

    Die Nachricht sorgte für deutliche Bewegung an den Märkten. Die Aktien von Metsera, die an der Nasdaq gehandelt werden, stiegen im vorbörslichen Handel um über 20 Prozent (Stand 14:30 MESZ).

    Metsera

    +21,18 %
    +16,01 %
    +17,77 %
    +65,17 %
    +138,75 %
    ISIN:US59267L1070WKN:A40ZST

    Die Novo Nordisk-Aktien gaben in Kopenhagen um über 3 Prozent nach (Stand 14:30 MESZ). Analysten sehen in dem Schritt ein klares Signal, dass Novo Nordisk seine Position im stark wachsenden Markt für Gewichtsmanagement sichern will.

    Novo Nordisk

    -3,05 %
    -3,55 %
    -5,11 %
    -6,24 %
    -56,52 %
    -16,62 %
    +53,83 %
    +81,71 %
    +2.470,45 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Wettbewerb mit Pfizer

    Pfizer hatte erst im vergangenen Monat einen Deal für Metsera angekündigt, der das Unternehmen wieder in den Bereich der Adipositasmedikamente bringen sollte. Das Unternehmen hatte zuvor seine experimentelle Schlankheitspille aus Sicherheitsbedenken verworfen. Ein Abschluss mit Novo Nordisk würde Metseras Pipeline von injizierbaren und oralen Adipositasmedikamenten in das eigene Portfolio integrieren, darunter eine monatlich zu verabreichende Injektion, die sich aktuell in Phase zwei der klinischen Entwicklung befindet.

    Strategischer Umbau bei Novo Nordisk

    Die Offensive passt zu einer umfassenden Umstrukturierung bei Novo Nordisk, die mit der Ernennung von Mike Doustdar zum neuen Vorstandsvorsitzenden begann. Er setzt auf eine Umgestaltung des Führungsteams und eine gezielte Erweiterung der Produktpipeline, nachdem das Unternehmen Marktanteile im Bereich Adipositas an Wettbewerber und alternative Produkte verloren hatte. Letzte Woche kündigte Novo Nordisk zudem an, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie weitere Mitglieder auszutauschen. Hintergrund ist der Druck des Mehrheitsaktionärs, die Marktposition im Geschäft mit Gewichtsreduktionsmitteln zu stärken.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pharmariesen im Wettlauf Novo Nordisk kontert Pfizer: Aktie des Übernahmekandidaten steigt zweistellig! Novo Nordisk greift nach Metsera und bietet neun Milliarden US-Dollar. Das Pharmaunternehmen kontert Pfizer im Rennen um die Zukunft des Gewichtsmanagements.