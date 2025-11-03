Der nächste große Silber-Kupfer-Play. Nicht verpassen!

Dieses Unternehmen präsentiert sich aktuell als eines der spannendsten Junior-Explorationsunternehmen im nordamerikanischen Silber- und Kupfersektor.

Die Rede ist von SUPREME CRITICAL METALS (CSE: CRIT / WKN: A40TAM) – mit einer klaren Fokussierung auf das kürzlich erworbene Silver Vista Projekt nahe Smithers (British Columbia). Dieses Projekt vereint alles, was Investoren in einem aufstrebenden Rohstoffmarkt sehen wollen: beeindruckende historische Bohrergebnisse, hervorragende Infrastruktur, ein geologisch hochinteressantes Umfeld – und jetzt auch den Rückenwind einer geopolitisch bedeutsamen Rohstoffwende.

Hinweis: Dies ist eine bezahlte Werbung im Auftrag von Supreme Critical Metals Inc.

Mit dem jüngst erworbenen Silver Vista Projekt in British Columbia und der Einstufung von Silber als kritisches Metall in den USA stehen die Zeichen klar auf Wachstum und Neubewertung.

Silber – das neue „kritische Metall“

Der Zeitpunkt für Supremes strategische Neuausrichtung könnte kaum besser sein: Denn ein echter Gamechanger sorgte am 25. August 2025 für Aufsehen an den Märkten:



Das US-Innenministerium hat in seinem Entwurf der „2025 List of Critical Minerals“ Silber offiziell als kritisches Metall aufgenommen – gemeinsam mit Kupfer, Blei, Potash, Rhenium und Silizium. Diese Entscheidung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Silber für Energie, Verteidigung und die High-Tech-Industrie.

Siehe hier: https://www.doi.gov/pressreleases/department-interior-releases-draft-2 ...



Quelle: doi.gov

Diese politische Neubewertung ist ein historischer Wendepunkt – Silber ist nicht länger nur ein Edelmetall, sondern ein Schlüsselrohstoff der Energiewende. Es spielt eine unverzichtbare Rolle bei der Herstellung von Solarzellen, Elektrofahrzeugen, High-Tech-Anwendungen und auch in der Rüstungsindustrie.

Kurz gesagt: Silber ist das neue strategische Metall der modernen Welt – und Supreme Critical Metals ist mit seinem Projekt Silver Vista ideal positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Supreme Critical Metals (CSE: CRIT / WKN: A40TAM) steht an der Schwelle eines historischen Marktzyklus: Silber erlebt gerade seinen strategischen Durchbruch – und dieses Unternehmen sitzt mit Silver Vista genau an der Quelle.

Warum ist das wichtig? Weil diese Einstufung nicht nur symbolisch ist. Sie bringt Folgendes mit sich:

Lagerhaltungsinitiativen zur Sicherung der heimischen Versorgung.

Steuerliche Anreize und Investitionshilfen für Produzenten.

Vereinfachte Genehmigungsverfahren für neue Minen.

Die mögliche Schaffung einer strategischen Silberreserve.

Mit anderen Worten: Silber ist nicht mehr nur ein Industrie- und Währungsmetall – es ist nun offiziell als ein für die US-Wirtschaft und die nationale Sicherheit kritischer Rohstoff anerkannt. Dieser Schritt erhöht sowohl die Nachfragesicherheit als auch die finanziellen Anreize für Bergbauunternehmen und legt damit den Grundstein für eine kräftige Neubewertung von Silberaktien.

Quelle: KI-generiert mit Grok, einer KI von xAI

7 Gründe für SUPREME CRITICAL METALS (CSE: CRIT / WKN: A40TAM)

✅ Mit Fokus auf Silber: Die klare Ausrichtung auf Silver Vista schafft Transparenz und maximiert das Explorationspotential.



✅ Attraktives Projekt in Kanada: Politisch stabiles Umfeld, exzellente Infrastruktur und hohe Silbergehalte in historischen Daten.



✅ Top-Projektlage: Nähe zu bedeutenden Lagerstätten wie NAK und Duke



✅ Hohe Gehalte: Bis zu 431 g/t Silber und 2,57 % Kupfer



✅ Politischer Rückenwind: Silber und Kupfer nun beide offiziell „kritische Metalle“ in den USA



✅ Management mit Weitblick: Das Team um CEO George Tsafalas zeigt Entschlossenheit, das Projekt zügig voranzutreiben.



✅ Bewertungspotential: Angesichts der geringen Marktkapitalisierung bietet CRIT massives Aufwärtspotential bei erfolgreichen Explorationsergebnissen.

Silver Vista Projekt: Ein unterschätztes Juwel mit Potential für eine Discovery

Das Silver Vista Projekt liegt nur 23 km von American Eagle Golds (TSX-V: AE) viel beachtetem NAK-Projekt und nur rund 30 km von Amarc Resources’ Duke-Porphyry-Vorkommen entfernt – mitten im Herzen eines aufstrebenden, hochgradigen Kupfer-Silber-Gebiets.

Das Silver Vista Projekt erstreckt sich über 4.248 Hektar und verfügt über eine nachgewiesene historische Silber-Kupfer-Mineralisierung, die bereits in den 1990er Jahren durch Bohrungen belegt wurde. Supreme Critical Metals hat das Potential erkannt und konzentriert sich jetzt vollständig darauf, dieses Projekt weiterzuentwickeln.

Das Gebiet bietet ganzjährigen Straßenzugang, sanftes Gelände und hervorragende Infrastruktur – optimale Bedingungen für Exploration und spätere Erschließung.



Silver Vista Projekt im Umfeld weiterer namhafter Projekte in British Columbia. Quelle: Supreme Critical Metals

Bereits ein 2021 abgeschlossenes Bohrprogramm zeigte beeindruckende Ergebnisse:

46 m mit 48 g/t Silber und 0,62 % Kupfer, darunter

17 m mit 94 g/t Silber und 1,34 % Kupfer,

Spitzenwerte: 431 g/t Silber und 2,57 % Kupfer.

Diese Zahlen sprechen für ein oberflächennahes, bulk-tonnage-fähiges Silber-Kupfer-System, das sich hervorragend für einen potenziellen Open-Pit-Abbau eignet. Genau dieses Modell steht im Fokus von Supreme Critical Metals. Durch oberflächennahe Bohrungen könnte diese Mineralisierung kostengünstig nachgewiesen werden.

Bislang wurden auf dem Grundstück lediglich 4.034 Meter an Bohrungen in 30 Bohrlöchern niedergebracht. Das Potential für weitere Entdeckungen ist also enorm hoch.

Nebenbei: Auch wenn sich das Unternehmen derzeit komplett auf die Entwicklung des hochinteressanten Silver Vista Projekts konzentriert, hat man noch zwei weitere aussichtsreiche Projekte im hauseigenen Portfolio: Das Mal-Wen Projekt, ebenfalls in British Columbia, erstreckt sich über 1.954 Hektar, mit Fokus auf Kupfer und Gold, sowie das Yellow Chief Uranprojekt in Utah welches in den Jahren von 1959 bis 1962 bereits in Produktion war.

Die Urangehalte damals lagen mit 0,20 bis 0,23% U3O8 in einem vergleichsweise hohen Bereich. Die Uranmineralisierung taucht in einer geologischen Formation von Sandstein auf, die sich in der Nähe Berylliumvorkommen befinden, und zwar der Spor Mountain Mine der Materion Corp. (Nasdaq: MTRN – Market Cap: 2,4 Milliarden USD).



Neuer Fokus, neue Dynamik



Die News vom 15. Oktober markiert den Wendepunkt: Supreme Critical Metals (CSE: CRIT / WKN: A40TAM) kündigte an, sich komplett auf das Silver Vista Projekt zu konzentrieren. Das Management hat verstanden, dass hier nicht einfach ein Explorationsprojekt schlummert – sondern ein potentieller Gamechanger im Nordwesten Kanadas.

„Mit unserem Engagement für den Erwerb von Silbervorkommen unterstreichen wir unsere Überzeugung, dass dieses Metall eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Technologie und Nachhaltigkeit spielt“, sagte George Tsafalas, Interimspräsident und CEO von Supreme. „Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, von denen nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Weiterentwicklung grüner Technologien profitieren wird.“

Die folgenden Pressemitteilungen vom 16. und 23. Oktober unterstreichen das Engagement weiter:

Eine detaillierte Vor-Ort-Begehung durch CEO und Geologen-Team bestätigte das Vorkommen oberflächennaher Mineralisierungen mit sichtbarem Kupfer und Silber.



Das Gebiet liegt in einer hervorragend erschlossenen Region – mit Straßenanbindung, Stromversorgung und Nähe zu etablierten Bergbauzentren.



Frühere Proben ergaben Silbergehalte von bis zu mehreren hundert Gramm pro Tonne – ein klares Signal für signifikantes Potential.



Ziele für ein möglicherweise bevorstehendes Bohrprogramm wurden bereits ausgewählt

Bohrkerne u.a. von Bohrloch SV21-07 (17 m mit 94 g/t Silber und 1,34 % Kupfer) Quelle: Supreme Critical Metals

Mit den Unternehmensmeldungen vom 15., 16. und 23. Oktober zeigt das Unternehmen ganz klar: Der Fokus liegt nun voll auf dem Silver Vista Projekt. Nach Abschluss der Akquisition hat das Unternehmen eine umfassende Standortbegehung durchgeführt, Gespräche mit Ingenieuren und Beratern geführt und ein Notice of Work (NoW) für das kommende Explorationsprogramm vorbereitet. Dieses umfasst Bohrungen, Trenching, Testpitting und Till-Drilling – ein starkes Signal, dass CRIT jetzt in die nächste Wachstumsphase übergeht.

Parallel dazu hat Supreme seine Finanzen auf Vordermann gebracht – ein weiterer wichtiger Schritt Richtung der Stärkung des Vertrauens institutioneller Investoren und einer gesteigerten Markttransparenz. Ein erfolgreich abgeschlossenes Financing über 1 Mio. CAD (kanad. Dollar) sichert zudem die Mittel, um das Explorationsprogramm zügig voranzutreiben.

„Der Besuch des Teams vor Ort auf dem Silber-Kupfer-Projekt Silver Vista war erfolgreich und bestätigte zusätzlich zu der durch Bohrungen nachgewiesenen Mineralisierung in der MR-Zone weitere geochemische Ziele mit hoher Priorität“, sagte George Tsafalas, Interim-Präsident und CEO.



„Es wurden mehrere Ziele ausgewählt, wobei die Genehmigung des Explorationsprogramms weiterhin läuft. Silber hat Rekordpreise erreicht, und in Kombination mit Kupfer gelten beide Metalle in den USA als kritische Metalle, was eine überzeugende Chance darstellt. Das im Gebiet Silver Vista gesuchte Lagerstättenmodell ist eine oberflächennahe, großvolumige, im Tagebau abbaubare, Silber-Kupfer-Mineralisierung, die mit oberflächennahen Bohrungen leicht getestet werden kann.“

📌 Warum Supreme Critical Metals (CSE: CRIT / WKN: A40TAM) jetzt besonders spannend ist

🔷 Top-Projektlage: Nähe zu bedeutenden Lagerstätten wie NAK und Duke

🔷 Hohe Gehalte: Bis zu 431 g/t Silber und 2,57 % Kupfer

🔷 Nahe der Oberfläche – potenziell günstige Open-Pit-Abbaumöglichkeit

🔷 Exzellente Infrastruktur: Straßen, Energieversorgung, ganzjährig zugänglich

🔷 Finanziell solide: Frisches Kapital (1 Mio. CAD) für Explorationsarbeiten

🔷 Sehr gute Aktienstruktur: Nur ca. 28,46 Mio. Aktien ausstehend

🔷 Rohstoff-Rückenwind: Silber und Kupfer nun beide offiziell „kritische Metalle“ in den USA

🔷 Aktives Management mit klarem Explorations- und Wertsteigerungsfokus



Fazit: Ein möglicher Highflyer im Silbersektor

Supreme Critical Metals steht am Anfang einer möglichen neuen Silber-Kupfer-Entdeckung von regionaler Bedeutung. Mit starken Bohrzielen, robusten Finanzen und einem Projekt in einem der besten Explorationsgebiete Kanadas hat das Unternehmen alle Zutaten, um in den kommenden Monaten für Schlagzeilen zu sorgen.

Die Ziele für ein möglicherweise bevorstehendes Bohrprogramm wurden lt. Unternehmensangaben ebenfalls bereits ausgewählt.

Wer auf den nächsten Highflyer im Silber-Sektor setzen will, sollte Supreme Critical Metals (CSE: CRIT / WKN: A40TAM) jetzt genau im Blick behalten.

Die Aufnahme von Silber in die Liste der kritischen Mineralien der USA ist mehr als nur eine bürokratische Aktualisierung – es ist ein Paradigmenwechsel für die Rolle des Metalls in der Wirtschaft. Für Bergbauunternehmen eröffnet dies finanzielle Anreize, beschleunigt die Genehmigungsverfahren und erweitert die Nachfrage. Für Investoren rückt damit einer der am meisten unterschätzten Bereiche der Aktienmärkte ins Rampenlicht.

Mit einem klaren Explorationsfokus, starken Bohrzielen und strategischem Timing ist Supreme Critical Metals optimal aufgestellt, um vom neuen globalen Silber-Boom zu profitieren.



Während institutionelle Investoren beginnen, ihre Aufmerksamkeit auf kritische Metalle zu richten, könnte dieses Unternehmen einer der spannendsten Small-Cap-Storys des Jahres 2025 und darüber hinaus werden.

Viel Erfolg und gute Performance

Ihr Team von AktienBulls.com

Quellenangaben:

https://discoveryalert.com.au/news/silver-critical-mineral-us-2025-pol ...

https://ingoldwetrust.report/journal/silver-joins-the-us-critical-mine ...

https://www.doi.gov/pressreleases/department-interior-releases-draft-2 ...

https://supremecriticalmetals.com/

https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/supreme-a ...

https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/supreme-c ...

https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/supreme-c ...

Disclaimer/Haftungsausschluss: Bezahlte Werbung – Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Alphai News Corp. (zusammen mit ihren Eigentümern, Direktoren, Mitarbeitern und Beauftragten, „Alphai“) wurde von Senergy Communications Capital Inc. („Senergy“) mit der Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Artikels beauftragt. Senergy hat Alphai eine Gesamtvergütung in Höhe von 55.000 CAD (zzgl. anfallender Steuern) für sämtliche Leistungen – einschließlich Recherche, Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Artikels über die Autorenkolumne von Alphai auf Wallstreet-Online.de – gezahlt. Diese Vergütung stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der unsere Unparteilichkeit beeinträchtigt. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage unserer Veröffentlichungen. Der Eigentümer von Alphai News Corp. hat Alphai die Nutzung seiner Autorenkolumne auf Wallstreet-Online für geschäftliche Zwecke und zur Verbreitung bezahlter Inhalte gestattet.

Aktienbestände – Der Eigentümer von Senergy Communications Capital Inc. und/oder verbundene Parteien können Aktien von Supreme Critical Metals Inc. (CSE: CRIT) halten und diese Aktien zu eigenen Zwecken kaufen oder verkaufen. Aus diesem Grund raten wir dringend, stets eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und vor einer Investition in Wertpapiere einen Finanzberater oder registrierten Broker zu konsultieren.

Wir sind keine Anlageberater – Weder Alphai News Corp. noch deren Direktoren oder Beauftragte sind in irgendeiner Jurisdiktion registriert oder lizenziert, um Anlageberatung zu erbringen oder Anlageempfehlungen auszusprechen. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch. Konsultieren Sie einen lizenzierten Anlageberater, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Diese Mitteilung darf nicht als Grundlage für eine Investition verwendet werden.

Anlagerisiken – Investitionen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Auch wenn Gewinne möglich sind, bergen alle Investitionen Verlustrisiken. Sie müssen sich dieser Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Handeln Sie niemals mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass eine Transaktion mit Aktien Gewinne erzielen wird oder wahrscheinlich ist. Vergleiche mit anderen Unternehmen oder vergangenen Ergebnissen sind nicht repräsentativ für zukünftige Entwicklungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und rechtlicher Hinweis – Bitte sorgfältig lesen. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Alle Aussagen in diesem Dokument, die keine historischen Tatsachen sind – einschließlich Aussagen zu Strategien, Plänen, Zielen, zukünftigen finanziellen Entwicklungen, erwartetem Marktwachstum, prognostizierter Nachfrage nach kritischen Mineralien sowie den möglichen Auswirkungen geopolitischer und wirtschaftlicher Faktoren auf Metallpreise – sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen von Supreme Critical Metals Inc. (CSE: CRIT) in Bezug auf zukünftige Ereignisse, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, Entwicklungen an den Metallmärkten und Explorationsaussichten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen, unter anderem aufgrund von Faktoren wie Volatilität der Rohstoffmärkte, Verfügbarkeit und Qualität von Mineralressourcen, regulatorischen und umweltbezogenen Risiken, Unsicherheiten in Exploration und Entwicklung, finanziellen Herausforderungen sowie globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen. Supreme Critical Metals Inc. (CSE: CRIT) übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Anleger werden davor gewarnt, unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Sie sind spekulativer Natur und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Anleger sollten sorgfältig alle Risikofaktoren und Unsicherheiten in Bezug auf Supreme Critical Metals Inc. (CSE: CRIT), wie in den behördlichen Einreichungen und in diesem Dokument beschrieben, berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Erstveröffentlichung: 03. November 2025