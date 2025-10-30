Novo Nordisk will Metsera kaufen - Pfizer kann nachverhandeln

Metsera stufte das Angebot von Novo Nordisk laut Mitteilung vom Donnerstag offiziell als dem von Pfizer überlegen ein. "Gemäß den Bedingungen der Pfizer-Übernahmevereinbarung löst diese Mitteilung eine Frist von vier Geschäftstagen aus, in denen Pfizer das Recht hat, mit Metsera über Anpassungen der Fusionsvereinbarung zu verhandeln", die vorerst Bestand habe.

BAGSVARD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten durch die Übernahme der US-Biotechfirma Metsera schützen. Sollten die Dänen mit ihrer Milliardenofferte erfolgreich sein, würden sie Metsera dem US-Rivalen Pfizer vor der Nase wegschnappen. Allerdings hat der US-Pharmariese nun vier Arbeitstage Zeit, um nachzulegen.

Konkret biete Novo Nordisk laut Mitteilung vom Donnerstag 56,50 US-Dollar je Metsera-Papier, rund 6,5 Milliarden Dollar in Summe. Zusätzlich können bei Erreichen bestimmter Ziele bis zu 21,25 Dollar je Aktie fließen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Offerte berichtet.

Pfizer wollte mit einer eigentlich schon vereinbarten Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einsteigen. Novo Nordisk hatte schon ein Gebot für Metsera vorgelegt, bevor das Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Ziele.

Der Metsera-Aktienkurs schoss am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um knapp ein Fünftel auf 62,32 Dollar nach oben. Die Aktien von Pfizer notierte vorbörslich fast unverändert und für die im Stoxx Europe 50 notierten Papiere von Novo Norsdisk ging es um rund drei Prozent nach unten./mis/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 20,88 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 144,79 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +572,62 %/+1.291,63 % bedeutet.



