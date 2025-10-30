CDU-Sozialflügel empört über Arbeitgeberforderung, Ehepartner aus der GKV zu nehmen / CDA-Chef Radtke
"Das zeigt, wie weit einige Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind"
Osnabrück (ots) - Die Forderung des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber (BDA),
die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern aus der gesetzlichen
Krankenversicherung zu streichen, stößt beim CDU-Sozialflügel auf Widerstand.
"Die Forderungen der BDA sind ebenso unanständig wie unsolidarisch", sagte der
Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis
Radtke, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sich für Familie
zu entscheiden, könne auch bedeuten, temporär aus dem Beruf auszuscheiden. "In
einer Phase, in der Familien dann eh schon unter besonderen finanziellen Härten
zu leiden haben, zusätzliche Beiträge zu fordern, zeigt, wie weit einige
Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind", betonte
Radtke.
Auch die Forderung nach einer Gebühr für jeden Arztbesuch ist für Radtke aus der
Zeit gefallen. "Das mag vielleicht zu Halloween passen, steht aber im
Widerspruch zur Forderung der BDA, die telefonische Krankschreibung abschaffen
zu wollen", sagte Radtke der "NOZ". Wenn es die Zielsetzung der Arbeitgeber sei,
vermeintlich unnötige Arztbesuche zu vermeiden, mache es keinen Sinn,
gleichzeitig durch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung diese
wieder zu erhöhen.
"Die Praxisgebühr war ein bürokratisches Monstrum ohne Lenkungswirkung, sprich
ein politisches Instrument, vor dem Arbeitgeber sonst auf jedem anderen
Politikfeld warnen würden", sagte Radtke.
