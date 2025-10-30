"Das zeigt, wie weit einige Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind"

Osnabrück (ots) - Die Forderung des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber (BDA),

die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern aus der gesetzlichen

Krankenversicherung zu streichen, stößt beim CDU-Sozialflügel auf Widerstand.



"Die Forderungen der BDA sind ebenso unanständig wie unsolidarisch", sagte der

Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis

Radtke, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sich für Familie

zu entscheiden, könne auch bedeuten, temporär aus dem Beruf auszuscheiden. "In

einer Phase, in der Familien dann eh schon unter besonderen finanziellen Härten

zu leiden haben, zusätzliche Beiträge zu fordern, zeigt, wie weit einige

Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind", betonte

Radtke.





Auch die Forderung nach einer Gebühr für jeden Arztbesuch ist für Radtke aus der

Zeit gefallen. "Das mag vielleicht zu Halloween passen, steht aber im

Widerspruch zur Forderung der BDA, die telefonische Krankschreibung abschaffen

zu wollen", sagte Radtke der "NOZ". Wenn es die Zielsetzung der Arbeitgeber sei,

vermeintlich unnötige Arztbesuche zu vermeiden, mache es keinen Sinn,

gleichzeitig durch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung diese

wieder zu erhöhen.



"Die Praxisgebühr war ein bürokratisches Monstrum ohne Lenkungswirkung, sprich

ein politisches Instrument, vor dem Arbeitgeber sonst auf jedem anderen

Politikfeld warnen würden", sagte Radtke.



