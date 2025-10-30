    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CDU-Sozialflügel empört über Arbeitgeberforderung, Ehepartner aus der GKV zu nehmen / CDA-Chef Radtke

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Das zeigt, wie weit einige Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind"

    Osnabrück (ots) - Die Forderung des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber (BDA),
    die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern aus der gesetzlichen
    Krankenversicherung zu streichen, stößt beim CDU-Sozialflügel auf Widerstand.

    "Die Forderungen der BDA sind ebenso unanständig wie unsolidarisch", sagte der
    Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis
    Radtke, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sich für Familie
    zu entscheiden, könne auch bedeuten, temporär aus dem Beruf auszuscheiden. "In
    einer Phase, in der Familien dann eh schon unter besonderen finanziellen Härten
    zu leiden haben, zusätzliche Beiträge zu fordern, zeigt, wie weit einige
    Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind", betonte
    Radtke.

    Auch die Forderung nach einer Gebühr für jeden Arztbesuch ist für Radtke aus der
    Zeit gefallen. "Das mag vielleicht zu Halloween passen, steht aber im
    Widerspruch zur Forderung der BDA, die telefonische Krankschreibung abschaffen
    zu wollen", sagte Radtke der "NOZ". Wenn es die Zielsetzung der Arbeitgeber sei,
    vermeintlich unnötige Arztbesuche zu vermeiden, mache es keinen Sinn,
    gleichzeitig durch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung diese
    wieder zu erhöhen.

    "Die Praxisgebühr war ein bürokratisches Monstrum ohne Lenkungswirkung, sprich
    ein politisches Instrument, vor dem Arbeitgeber sonst auf jedem anderen
    Politikfeld warnen würden", sagte Radtke.

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6148199
    OTS: Neue Osnabrücker Zeitung




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CDU-Sozialflügel empört über Arbeitgeberforderung, Ehepartner aus der GKV zu nehmen / CDA-Chef Radtke "Das zeigt, wie weit einige Verbandsfunktionäre von der Lebenswirklichkeit im Land entfernt sind" Die Forderung des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeber (BDA), die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern aus der gesetzlichen Krankenversicherung zu streichen, stößt beim CDU-Sozialflügel auf Widerstand. "Die Forderungen der BDA sind ebenso …