    Fortuna durchteuft 7,3 g/t Au über 16,1 Meter und definiert zweiten unterirdischen Ausläufer bei Sunbird, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

    Vancouver, 30. Oktober 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ...  -) freut sich, die Ergebnisse der laufenden Explorationsbohrungen in der Lagerstätte Sunbird in der Mine Séguéla in der Elfenbeinküste bekannt zu geben. Die jüngsten Bohrungen haben die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe erfolgreich erweitert und die Entwicklung eines zweiten unterirdischen Ausläufers bestätigt, was das Potenzial für ein Ressourcenwachstum und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine weiter untermauert.

     

    Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, kommentierte: „Die Bohrungen bei Sunbird waren sehr erfolgreich bei der Erweiterung des unterirdischen Potenzials, wobei die bisher tiefsten Bohrlöcher mehrere hochgradige Abschnitte durchschnitten, darunter 5,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 6,3 Metern ab 787 Metern im Bohrloch SGRD2460. Dieses Ergebnis erweitert die zentrale mineralisierte Zone um weitere 150 Meter in Richtung Sturz, wo sie weiterhin offen bleibt.“ Weedon fuhr fort: „Die Bohrungen waren auch sehr erfolgreich bei der Erweiterung des unteren Ausläufers um weitere 200 Meter in Fallrichtung, wobei zu den Höhepunkten 6,0 g/t über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,9 Metern in Bohrloch SGRD2461 ab 669 Metern zählen, dem bislang tiefsten Bohrloch in diesem Ausläufer, wo es ebenfalls weiterhin offen ist.“ Weedon schloss: „Mit über

     

    1,5 Kilometern hochgradigem Vorkommen, das nun unterhalb von Sunbird definiert ist, haben wir eine Untertage-Studie initiiert, während fünf Bohrgeräte die Bohrungen fortsetzen, um die mineralisierte Hülle zu erweitern und ihre volle Ausdehnung zu testen.“

     

    Highlights der Bohrungen in der Lagerstätte Sunbird

     

    SGRD2434:

    7,3 g/t Au

     

    19,2 g/t Au

    57,9 g/t Au

    17,5 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 16,1 m ab 688 m, einschließlich

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 688 m und

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 702 m und

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 Metern ab 706 Metern

    SGRD2444:

    8,3 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,9 m von 448 m

    SGRD2452:

    9,0 g/t Au

     

    14,7 g/t Au

        25,0 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 658 m, einschließlich

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 660 m und

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 664 m

    SGRD2455:

    9,5 g/t Au

     

    28,5 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 719 m, einschließlich

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 720 m

    SGRD2461:

    6,0 g/t Au

     

    14,5 g/t Au

    22,3 g/t Au

    20,1 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,9 m ab 669 m, einschließlich

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 669 m und

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 678 m und

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 681 m

     

    SGRD2470:

    15,6 g/t Au

     

    28,8 g/t Au

    29,6 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 5,6 m ab 483 m, einschließlich

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 0,7 m ab 484 m und

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 487 m

    SGRD2471:

    6,0 g/t Au

     

    21,6 g/t Au

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 9,8 m ab 378 m, einschließlich

    über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,4 m ab 382 m

     

    Im Rahmen des Programms zur Verdichtung und Erweiterung der untertägigen Ressourcen (siehe Abbildung 2) wurden bei Sunbird weitere 40 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 15.088 Metern fertiggestellt (siehe Abbildung 1). Das Programm verfolgt zwei Ziele: Erstens die Verdichtung und Verbesserung der Ressourcen, um die laufende Studie zum Untertagebau zu unterstützen, und zweitens die Erweiterung und Ausdehnung der Mineralisierung um weitere 400 Meter in südlicher Richtung.

     

    Die Bohrungen auf dem Hauptstamm schneiden weiterhin hohe Gehalte entlang des projizierten Einfallswinkels, wobei sich die durch Bohrungen definierte Mineralisierung nun über mehr als 1,3 Kilometer in Richtung Einfallswinkel, etwa 700 Meter unter der Oberfläche, erstreckt. Die Ergebnisse umfassen 5,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 6,3 Metern ab 787 Metern und 5,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 4,9 Metern ab 802 Metern im Bohrloch SGRD2460.

     

    Jüngste Durchschneidungen wie 6,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 11,9 Metern ab 669 Metern in Bohrloch SGRD2461 und 13,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 3,5 Metern ab 786 Metern in Bohrloch SGRD2467 unterstreichen die Verstärkung eines zweiten hochgradigen Ausläufers, der sich mindestens 900 Meter unterhalb der Grubenbasis erstreckt.

     

    Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen, die Bohrungen werden bis Ende 2025 fortgesetzt.

     

    Abbildung 1: Lage der Lagerstätte Sunbird, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

     

    Abbildung 2: Längsschnitt der Lagerstätte Sunbird – Blick nach Westen, Mine Séguéla, Elfenbeinküste

     

    Ausführliche Informationen zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1.

     

    Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA-QC)

     

    Alle von dem Unternehmen durchgeführten Bohrdaten wurden unter Verwendung der folgenden Verfahren und Methoden erhoben, und alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

     

    Bei allen Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer zur Entnahme von Oberflächenproben verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiktüten gesammelt wurden. Die Proben wurden durch Aufrechterhaltung eines ausreichenden Luftdrucks trocken gehalten, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn das eindringende Wasser den Luftdruck überstieg, wurden die RC-Bohrungen eingestellt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mit einem dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung beim Analyselabor zu erhalten. Die restlichen 87,5 % wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse eingegangen und validiert waren. Grobe Ausschussproben, die allen signifikanten mineralisierten Probenintervallen entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort im unternehmenseigenen Kernlager gelagert.

     

    Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit einem Kernbohrdurchmesser der Größe HQ, bevor sie beim Durchschneiden von frischem Gestein auf den Durchmesser NQ reduziert wurden. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardintervallen von einem Meter oder bis zu geologischen Grenzen markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernbox aufbewahrt und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens gelagert, während die andere Hälfte beprobt, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher vor Ort gelagert wurde.

     

    Alle RC- und DD-Proben wurden mit Firmenfahrzeugen oder kommerziellen Kurierdiensten entweder zum Vorbereitungslabor von ALS Global in Yamoussoukro (Elfenbeinküste) oder zum Vorbereitungs- und Analyselabor von Bureau Veritas in Abidjan (Elfenbeinküste) transportiert. Die von ALS Global vorbereiteten Probenpulpen wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst an die Einrichtung von ALS in Ouagadougou (Burkina Faso) versandt. Die routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse wurde für alle Proben entweder im Labor von ALS in Ouagadougou oder im Labor von Bureau Veritas in Abidjan durchgeführt. Proben, deren Analyseergebnisse mehr als 10 ppm Gold ergaben, wurden unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit gravimetrischer Analyse erneut analysiert.

     

    Die Qualitätskontrollverfahren umfassten die systematische Einfügung von Leerproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügten sowohl das ALS- als auch das Bureau Veritas-Labor ihre eigenen Qualitätskontrollproben ein, um die analytische Genauigkeit und Präzision sicherzustellen.

     

    Qualifizierte Person

     

    Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Er hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken und Inspektion von Diamantbohrkernen verifiziert.  Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

    Präsident, CEO und Direktor

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem die geplanten Explorationspläne und -ziele des Unternehmens für die Lagerstätte Sunbird, Aussagen zum Potenzial für Ressourcenwachstum und Verlängerung der Lebensdauer der Mine sowie zur Erweiterung des Untertagepotenzials, Aussagen zu den Geschäftsstrategien, Plänen und Aussichten des Unternehmens, die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und der Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den ermittelten Metallgehalten;  angenommene und zukünftige Metallpreise; den Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; und die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „vorgeschlagen“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelt“, „wird“, „voraussichtlich“, „geschätzt“, „enthält“, „verbleibend“, „sein wird“ oder Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.  

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung, Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen, Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenziellen Haftungsansprüchen; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Anforderungen zur Dekarbonisierung sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibusgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie z. B. den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Widerstände gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens in „ “ zu behalten oder zu verlängern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Gerichtsverfahren und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Neubewertungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentratbehandlungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der vom Unternehmen für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungsprobleme; sowie die Faktoren, die unter „Risikofaktoren” im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erläutert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

     

    Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

     

    Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

     

    Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden gemäß den Standards der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und den Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß NI 43-101 und den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

     

    Anhang 1: Details zum Bohrprogramm in der Mine Séguéla mit den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen für die Lagerstätte Sunbird

     

    Bohrloch-ID

    Ostkoordinate (WGS84_29N)

    Nördliche Koordinate (WGS84_29N)

    Höhe

    (m)

    EOH1,2  Tiefe (m)

    UTM       Azimut

    Neigung

    Tiefe(2)   Von

     (m)

    Tiefe2  Bis       (m)

    Gebohrt2  Breite (m)

    ETW3  (m)

    Au (ppm)

    Bohrlochtyp4

    Fläche

    SGRD2434

    742305

    891925

    603

    740

    90

    -60

    229

    233

    4

    2,8

    10,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    232

    233

    1

    0,7

    28,6

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    660

    661

    1

    0,7

    41,6

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    664

    665

    1

    0,7

    5,2

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    668

    671

    3

    2,1

    2,6

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    688

    711

    23

    16,1

    7,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    688

    690

    2

    1,4

    19,2

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    702

    703

    1

    0,7

    57,9

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    706

    707

    1

    0,7

    17,5

    RCD

    Sunbird

    SGRC2435

    742425

    892410

    563

    30

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRD2437

    742500

    892685

    536

    37

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RCD

    Sunbird

    SGRD2438

    742250

    891925

    589

    839,1

    90

    -60

    785

    792

    7

    4,9

    6,8

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    786

    788

    2

    1,4

    15,7

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    817

    819

    2

    1,4

    3,3

    RCD

    Sunbird

    SGRD2439

    742500

    892685

    536

    540,3

    90

    -60

    445

    446

    1

    0,7

    11,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    472

    477

    5

    3,5

    3,7

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    472

    473

    1

    0,7

    11,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    481

    490

    9

    6,3

    7,1

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    485

    488

    3

    2,1

    10,6

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    489

    490

    1

    0,7

    12,0

    RCD

    Sunbird

    SGRD2440

    742485

    892535

    546

    528,3

    90

    -60

    413

    414

    1

    0,7

    7,2

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    493

    510

    17

    11,9

    4,0

    RCD

    Sunbird

    SGRC2441

    742390

    892420

    565

    95

    90

    -60

    NSI

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2442

    742360

    892420

    565

    54

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2443

    742360

    892420

    565

    140

    90

    -60

    NSI

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRD2444

    742515

    892715

    541

    500

    90

    -60

    121

    122

    1

    0,7

    78,9

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    448

    465

    17

    11,9

    8,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    458

    462

    4

    2,8

    25,0

    RCD

    Sunbird

    SGRC2445

    742400

    892268

    569

    130

    90

    -60

    NSI

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2446

    742340

    892250

    565

    180

    90

    -60

    NSI

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2447

    742400

    892293

    567

    100

    90

    -60

    NSI

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2448

    742389

    892317

    565

    134

    90

    -60

    88

    90

    2

    1,4

    16,0

    RC

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    89

    90

    1

    0,7

    30,6

    RC

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    111

    112

    1

    0,7

    6,1

    RC

    Sunbird

    SGRC2449

    742440

    892450

    559

    44

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2450

    742440

    892450

    559

    44

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRC2451

    742440

    892450

    559

    50

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RC

    Sunbird

    SGRD2452

    742385

    892510

    569

    702

    90

    -60

    79

    80

    1

    0,7

    7,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    83

    84

    1

    0,7

    11,9

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    649

    652

    3

    2,1

    6,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    658

    666

    8

    5,6

    9,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    660

    661

    1

    0,7

    14,7

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    664

    666

    2

    1,4

    25,0

    RCD

    Sunbird

    SGRD2453

    742279

    892025

    597

    114,3

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RCD

    Sunbird

    SGRD2454

    742590

    892700

    560

    350

    90

    -60

    264

    269

    5

    3,5

    2,5

    RCD

    Sunbird

    SGRD2455

    742289

    892029

    602

    750

    90

    -60

    708

    709

    1

    0,7

    12,2

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    719

    727

    8

    5,6

    9,5

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    720

    722

    2

    1,4

    28,5

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    737

    739

    2

    1,4

    3,0

    RCD

    Sunbird

    SGRD2456

    742449

    892612

    548

    609

    90

    -60

    565

    573

    8

    5,6

    2,9

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    577

    581

    4

    2,8

    17,4

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    577

    579

    2

    1,4

    27,9

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    580

    581

    1

    0,7

    11,5

    RCD

    Sunbird

    SGRD2457

    742595

    892752

    556

    375

    90

    -60

    330

    336

    6

    4,2

    4,8

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    339

    341

    2

    1,4

    3,4

    RCD

    Sunbird

    SGRD2458

    742502

    892662

    536

    520

    90

    -60

    469

    473

    4

    2,8

    12,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    470

    473

    3

    2,1

    14,2

    RCD

    Sunbird

    SGRD2459

    742400

    892612

    561

    708

    90

    -60

    639

    642

    3

    2,1

    4,7

    RCD

    Sunbird

    SGRD2460

    742260

    891828

    590

    819,1

    90

    -60

    760

    762

    2

    1,4

    9,5

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    761

    762

    1

    0,7

    12,4

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    787

    796

    9

    6,3

    5,2

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    791

    792

    1

    0,7

    25,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    802

    809

    7

    4,9

    5,4

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    802

    803

    1

    0,7

    10,7

    RCD

    Sunbird

    SGRD2461

    742389

    892462

    567

    723

    90

    -60

    105

    109

    4

    2,8

    2,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    662

    666

    4

    2,8

    3,5

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    669

    686

    17

    11,9

    6,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    669

    670

    1

    0,7

    14,5

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    678

    679

    1

    0,7

    22,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    681

    682

    1

    0,7

    20,1

    RCD

    Sunbird

    SGRD2462

    742449

    892662

    534

    600,7

    90

    -60

    534

    541

    7

    4,9

    2,8

    RCD

    Sunbird

    SGRD2463

    742445

    892560

    553

    37

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RCD

    Sunbird

    SGRD2464

    742446

    892560

    553

    49

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    RCD

    Sunbird

    SGRD2465

    742451

    892513

    558

    550,6

    90

    -60

    7

    12

    5

    3,5

    2,7

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    521

    530

    9

    6,3

    6,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    526

    527

    1

    0,7

    27,3

    RCD

    Sunbird

    SGRD2466

    742389

    892561

    567

    738,3

    90

    -60

    81

    82

    1

    0,7

    7,5

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    658

    659

    1

    0,7

    5,7

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    674

    677

    3

    2,1

    4,2

    RCD

    Sunbird

    SGRD2467

    742334

    892462

    534

    801

    90

    -60

    750

    759

    9

    6,3

    4,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    786

    791

    5

    3,5

    13,3

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    786

    788

    2

    1,4

    27,7

    RCD

    Sunbird

    SGRD2468

    742444

    892560

    553

    48

    90

    -60

    Nicht abgefragt

     

     

     

     

    RCD

    Sunbird

    SGRD2469

    742495

    892586

    509

    48

    90

    -60

    463

    474

    11

    7,7

    2,7

    RCD

    Sunbird

    SGRD2470

    742492

    892639

    509

    500,5

    90

    -60

    483

    491

    8

    5,6

    15,6

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    484

    485

    1

    0,7

    28,8

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    und

    487

    489

    2

    1,4

    29,6

    RCD

    Sunbird

    SGRD2471

    742519

    892486

    541

    420,2

    90

    -60

    359

    361

    2

    1,4

    4,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    378

    392

    14

    9,8

    6,0

    RCD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    382

    384

    2

    1,4

    21,6

    RCD

    Sunbird

    SGDD141

    742440

    892449

    545

    590,2

    90

    -60

    489

    493

    4

    2,8

    6,3

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    492

    493

    1

    0,7

    15,4

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    531

    532

    1

    0,7

    11,5

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    548

    549

    1

    0,7

    6,5

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    552

    556

    4

    2,8

    3,0

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    563

    566

    3

    2,1

    3,9

    DD

    Sunbird

    SGDD142

    742446

    892560

    526

    214,6

    90

    -60

    Nicht erfasst

     

     

     

     

    DD

    Sunbird

    SGDD143

    742450

    892563

    554

    633,3

    90

    -60

    12

    14

    2

    1,4

    4,3

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    582

    594

    12

    8,4

    2,7

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    598

    599

    1

    0,7

    55,4

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    603

    606

    3

    2,1

    12,3

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

    einschließlich

    604

    605

    1

    0,7

    30,4

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    609

    611

    2

    1,4

    3,2

    DD

    Sunbird

     

     

     

     

     

     

     

    624

    625

    1

    0,7

    5,3

    DD

    Sunbird

    Anmerkungen:

    1. EOH: Ende des Bohrlochs

    2. Tiefen und Breiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben.

    3. NSI: Keine signifikanten Abschnitte

    4. ETW: Geschätzte tatsächliche Breite

    5. RC: Reverse-Circulation-Bohrung | DD: Diamantbohrung | RCD: Reverse-Circulation-Bohrung mit Diamantbohrung


