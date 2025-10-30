UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der überraschend guten Kostenentwicklung im vergangenen Quartal und dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm wachse sein Vertrauen in den Autobauer, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:37 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 57,12EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
