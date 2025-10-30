    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTV Group AktievorwärtsNachrichten zu STV Group
    Mehr als 300 Apotheken mussten seit Jahresbeginn schließen (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Zahl der Apotheken in Deutschland nimmt immer weiter ab - und
    hat inzwischen den niedrigsten Wert seit 1977 erreicht. Am Ende des dritten
    Quartals 2025 gab es nur noch 16.732 Apotheken bundesweit. Das sind 309
    Apotheken weniger als zum Jahresende 2024 (17.041). Allein im Laufe des dritten
    Quartals dieses Jahres wurden 71 Betriebsstätten geschlossen. Den 355
    Schließungen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 standen nur 46
    Neueröffnungen gegenüber. Die Rückgangsdynamik zeigt trotz leichter Beruhigung
    weiter deutlich nach unten. Dazu kommt, dass im letzten Quartal jedes Jahres
    erfahrungsgemäß die Schließungszahlen noch einmal deutlich zunehmen. Die
    aktuelle Erhebung der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
    basiert auf den Zahlen der Landesapothekerkammern.

    "Mit jeder geschlossenen Apotheke wird der Weg zum Arzneimittel für die Menschen
    schwieriger", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis: "Ohne eine Apotheke in der Nähe
    verschlechtert sich die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten
    sehr deutlich. Verursacher der vielen Apothekenschließungen ist allein die
    Politik, die seit mehr als einem Jahrzehnt das Apothekenhonorar nicht erhöht
    hat, während Inflation und Lohnsteigerung die Betriebsergebnisse der Apotheken
    von Jahr zu Jahr mehr belasten." Preis weiter: "Und es kommt noch schlimmer:
    Jetzt legt das Bundesgesundheitsministerium ein Apothekenreformgesetz vor, das
    nicht nur den Rückgang der Apothekenzahl weiter fortschreiben wird, sondern
    durch Deregulierung das flächendeckende Apothekensystem zum Nachteil von
    Bürgerinnen und Bürger massiv schwächen will. Auch neue Fachkräfte für Apotheken
    zu finden, wird durch die desolate wirtschaftliche Situation noch schwieriger
    werden." ABDA-Präsident Preis sagt: "Die Bundesregierung muss jetzt unverzüglich
    ihren eigenen Koalitionsvertrag umsetzen, wo die Honorarerhöhung klar formuliert
    ist. Dann können sich die Apotheken wieder stabilisieren und neu aufstellen. Mit
    unserem Positionspapier 'In eine gesunde Zukunft mit der Apotheke' haben wir
    längst Vorschläge gemacht, wie der Weg nach vorne aussehen kann."

    Mehr Informationen auf http://www.abda.de

    Pressekontakt:

    Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, mailto:presse@abda.de

    Christian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, mailto:c.splett@abda.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6148206
    OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände



