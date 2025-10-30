Mehr als 300 Apotheken mussten seit Jahresbeginn schließen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Zahl der Apotheken in Deutschland nimmt immer weiter ab - und

hat inzwischen den niedrigsten Wert seit 1977 erreicht. Am Ende des dritten

Quartals 2025 gab es nur noch 16.732 Apotheken bundesweit. Das sind 309

Apotheken weniger als zum Jahresende 2024 (17.041). Allein im Laufe des dritten

Quartals dieses Jahres wurden 71 Betriebsstätten geschlossen. Den 355

Schließungen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 standen nur 46

Neueröffnungen gegenüber. Die Rückgangsdynamik zeigt trotz leichter Beruhigung

weiter deutlich nach unten. Dazu kommt, dass im letzten Quartal jedes Jahres

erfahrungsgemäß die Schließungszahlen noch einmal deutlich zunehmen. Die

aktuelle Erhebung der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

basiert auf den Zahlen der Landesapothekerkammern.



"Mit jeder geschlossenen Apotheke wird der Weg zum Arzneimittel für die Menschen

schwieriger", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis: "Ohne eine Apotheke in der Nähe

verschlechtert sich die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten

sehr deutlich. Verursacher der vielen Apothekenschließungen ist allein die

Politik, die seit mehr als einem Jahrzehnt das Apothekenhonorar nicht erhöht

hat, während Inflation und Lohnsteigerung die Betriebsergebnisse der Apotheken

von Jahr zu Jahr mehr belasten." Preis weiter: "Und es kommt noch schlimmer:

Jetzt legt das Bundesgesundheitsministerium ein Apothekenreformgesetz vor, das

nicht nur den Rückgang der Apothekenzahl weiter fortschreiben wird, sondern

durch Deregulierung das flächendeckende Apothekensystem zum Nachteil von

Bürgerinnen und Bürger massiv schwächen will. Auch neue Fachkräfte für Apotheken

zu finden, wird durch die desolate wirtschaftliche Situation noch schwieriger

werden." ABDA-Präsident Preis sagt: "Die Bundesregierung muss jetzt unverzüglich

ihren eigenen Koalitionsvertrag umsetzen, wo die Honorarerhöhung klar formuliert

ist. Dann können sich die Apotheken wieder stabilisieren und neu aufstellen. Mit

unserem Positionspapier 'In eine gesunde Zukunft mit der Apotheke' haben wir

längst Vorschläge gemacht, wie der Weg nach vorne aussehen kann."



