    JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 950 auf 910 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Bei dem Socia-Media-Konzern Meta werde dies aber überschattet vom steigenden Investitionszyklus./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 589,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Brent Thill
    Analysiertes Unternehmen: Meta
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 910
    Kursziel alt: 950
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


