JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 950 auf 910 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Bei dem Socia-Media-Konzern Meta werde dies aber überschattet vom steigenden Investitionszyklus./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 589,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 910

Kursziel alt: 950

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



