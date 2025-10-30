    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem soliden ersten Halbjahr dank des Werbebereichs AdTech gehe es diesmal "back to the basics" um das Kerngeschäft des Webhosters, schrieb Nizla Naizer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie sei deutlich günstiger als die des Konkurrenten GoDaddy./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 31,70EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 12:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nizla Naizer
    Analysiertes Unternehmen: Ionos
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 47
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



