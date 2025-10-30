    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander
    UBS stuft Santander auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 9,90 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank sei im vergangenen Quartal gut durch das schwierige Fahrwasser navigiert, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sei erneut gestiegen und solle weiter zulegen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 8,618EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ignacio Cerezo
    Analysiertes Unternehmen: Santander
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10,10
    Kursziel alt: 9,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,10
