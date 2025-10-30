UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 9,90 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank sei im vergangenen Quartal gut durch das schwierige Fahrwasser navigiert, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sei erneut gestiegen und solle weiter zulegen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 8,618EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,10

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

