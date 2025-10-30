JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien nach Zahlen von 285 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe in allen wichtigen Segmenten ein solides Umsatzplus erzielt, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Er erwähnte auch den Auftragsbestand, der mit einem Anstieg um 82 Prozent auf 155 Milliarden US-Dollar "schwindelnde Höhen" erreiche./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 257,9EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 285
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
