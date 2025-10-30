DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke glänze in puncto Wachstum, Margen und Barmittelzufluss, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Bei der Aktie komme dies aber weiterhin nicht an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,17 % und einem Kurs von 71,90EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 214

Kursziel alt: 214

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



