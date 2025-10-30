    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beck's-Brauer AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • AB Inbev startet 6 Mrd. USD Aktienrückkaufprogramm.
    • Absatz sank um 3,7%, Umsatz stieg um 1% auf 15,13 Mrd.
    • Gewinn fiel um 50% auf 1,05 Mrd. USD, Dividende 15 Cent.
    ROUNDUP - Beck's-Brauer AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    LEUVEN (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev legt in einem unverändert schwierigen Marktumfeld einen milliardenschweren Aktienrückkauf auf. So sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag binnen 24 Monaten eigene Papiere für 6 Milliarden US-Dollar (5,16 Mrd Euro) erworben werden. Im Tagesgeschäft bekam der Konzern derweil auch im dritten Quartal eine nahezu weltweit gesunkene Nachfrage zu spüren. Dank gestiegener Preise, dem anziehenden Verkauf von Premiummarken und Sparmaßnahmen verdiente der weltgrößte Bierproduzent im Tagesgeschäft aber mehr als ein Jahr zuvor.

    Der Absatz sank im dritten Quartal bereinigt um die Folgen von Zu- und Verkäufen im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, während der Umsatz organisch um knapp ein Prozent auf 15,13 Milliarden Dollar stieg. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,3 Prozent auf 5,59 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich brach aber um die Hälfte ein auf 1,05 Milliarden Dollar. Das geht vor allem auf Bewertungsanpassungen für bestimmte Finanzkontrakte zurück.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.052,17€
    Basispreis
    3,80
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.287,04€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Erlöse seien eher schwächer als gedacht, der operative Gewinn aber okay, schrieb Analyst James Edwardes Jones von der Bank RBC in einer ersten Reaktion. Positiv hob er die angekündigten Aktienrückkäufe sowie die, wenn auch niedrige, Zwischendividende hervor. Die soll 15 Cent je Aktie für das Jahr 2025 betragen.

    Die Aktien von AB Inbev legten bis zum Mittag als einer der Favoriten im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um gut ein Prozent auf 53,52 Euro zu. Damit knüpften die Papiere an ihre jüngste Erholung an, nachdem sie Ende Juli infolge mit Enttäuschung aufgenommener Halbjahreszahlen eingebrochen waren - davor hatten sie um die 58 Euro gekostet./mis/men/jha/

    Anheuser-Busch InBev

    -1,24 %
    +2,44 %
    +6,92 %
    -5,72 %
    -7,32 %
    +8,84 %
    +19,22 %
    -49,83 %
    +54,71 %
    ISIN:BE0974293251WKN:A2ASUV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 5.676 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 94,42 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1627. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +19,77 %/+55,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Anheuser-Busch InBev - A2ASUV - BE0974293251

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Anheuser-Busch InBev. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Beck's-Brauer AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen Der Bierbrauer AB Inbev legt in einem unverändert schwierigen Marktumfeld einen milliardenschweren Aktienrückkauf auf. So sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag binnen 24 Monaten eigene Papiere für 6 Milliarden US-Dollar (5,16 Mrd Euro) …