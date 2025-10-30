Orestone erhöht Volumen der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung auf 2.200.000 $

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

30. Oktober 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (Frankfurt: O2R2) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Volumen seiner am 10. Oktober 2025 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung aufgrund der Nachfrage von Seiten potenzieller Anleger um 200.000 $ erhöht wurde, sodass der gesamte Bruttoerlös des Unternehmens nun 2.200.000 $ beträgt (die „Platzierung“).

Die Platzierung umfasst bis zu 27.500.000 Einheiten („Einheiten“) zum Preis von 0,08 $ pro Einheit. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) bestehen. Jeder Warrant kann innerhalb eines Jahres ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,16 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Die Platzierung wird am bzw. um den 7. November 2025 oder nach Maßgabe des Unternehmens auch zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“). Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der Platzierung gebunden.

Die Bedingungen der Platzierung und der Einheiten, die geplante Verwendung des Erlöses, die mögliche Zahlung von Vermittlungsprovisionen und die erwartete Teilnahme von unternehmensinternen Personen (Insider) entsprechen den vorherigen Angaben.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (dem „U.S. Securities Act“) oder nach den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) oder an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen liegt vor oder es greift eine entsprechende Ausnahme von den Registrierungspflichten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung – einschließlich der Vereinigten Staaten – dar.