    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Es habe den Eindruck, als ob die Briten alle verfügbaren Register gezogen hätten, um zum Führungswechsel mit dem Quartalsbericht zu überzeugen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Qualität der Zahlen sei moderat./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 19,88EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14,5
    Kursziel alt: 14,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



