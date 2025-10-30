JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz des starken operativen Cashflows im dritten und vierten Quartal revidierte Sheila Kahyaoglu in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ihre Prognose für das Jahr 2026 nach unten. Neben den Investitionsplänen des Flugzeugbauers verwies sie dabei auch auf die Verzögerungen beim Großraumjet 777X./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 183EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 255
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
