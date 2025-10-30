UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Barmittelentwicklung des Ölkonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Henri Patricot am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 52,53EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 54,14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

