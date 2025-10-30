Deutsche Telekom Aktie heute im Minus - 30.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Mit einer Performance von -2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Telekom, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,91 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -5,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um -1,94 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,77 % 1 Monat -2,25 % 3 Monate -10,91 % 1 Jahr -0,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Deutsche Telekom Aktie, die auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen ist. Anleger sind besorgt über die Marktposition von T-Mobile in den USA und die Auswirkungen auf das Dividendenwachstum. Analysten haben unterschiedliche Kursziele, was zu Verwirrung führt, während technische Analysen wichtige Unterstützungsniveaus zeigen, die verloren gegangen sind. Die fundamentalen Aspekte von T-Mobile sind entscheidend für die Bewertung der Telekom.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,23 Mrd. wert.

Die Aktien der Telekom sind am Donnerstag mit 27,56 Euro auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Nachdem sie tags zuvor auf Jahressicht wieder ins Minus gerutscht waren, beträgt das Minus für 2025 aktuell bereits fast 5 Prozent. Seit Ende …

Am 16. und 17. September 2026 wird Berlin erneut zum Treffpunkt der europäischen KI-Community: Das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 findet wieder in der Hauptstadt, aber erstmals in der STATION Berlin statt. Erwartet werden im kommenden Jahr mehr als …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.