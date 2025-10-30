Haier Smart Home: KI treibt Wachstum und Effizienz im Q3 2025 an
Haier Smart Home beeindruckt mit einem kräftigen Umsatzplus und steigenden Gewinnen, während es mit KI und Premiumprodukten neue Maßstäbe setzt.
- Haier Smart Home verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 9,5 % auf RMB 77,56 Mrd.
- Der Nettogewinn der Eigentümer der Muttergesellschaft stieg um 12,7 % auf RMB 5,34 Mrd.
- Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug in den ersten neun Monaten RMB 17,49 Mrd.
- Das Unternehmen setzt auf KI-gesteuerte Prozesse und ein Portfolio mit Premiumprodukten, um Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen zu erzielen.
- In China stieg der Umsatz im Segment Haushaltsklimaanlagen um mehr als 30 %, während die Direktbestellungen von 26 % auf 74 % anstiegen.
- Haier plant, seine Blockbuster- und Product-Suite-Strategie auszubauen und KI-Anwendungen in Planung, Lieferung und Service zu vertiefen.
