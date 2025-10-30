    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    LPKF Laser & Electronics - Aktie erlebt Kurseinbruch -4,86 % - 30.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher Verluste von -4,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics ist ein führender Anbieter von Lasersystemen für die Elektronikfertigung, bekannt für innovative Technologien und hohe Präzision.

    LPKF Laser & Electronics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 6,8500 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3500  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei LPKF Laser & Electronics insgesamt ein Minus von -13,53 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +1,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei LPKF Laser & Electronics auf -19,10 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,70 %
    1 Monat +1,27 %
    3 Monate -13,53 %
    1 Jahr -18,45 %

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 169,03 Mio. wert.

    Laserspezialist LPKF mit weniger Umsatz im Quartal


    Der Laserspezialist LPKF hat auch im dritten Quartal die Investitionszurückhaltung bei seinen Kunden aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu spüren bekommen. "Der exportorientierte deutsche Maschinenbau steht vor …

    LPKF Laser & Electronics: Fortschritte im 9-Monatsbericht trotz Hürden


    LPKF Laser & Electronics SE trotzt globalen Widrigkeiten mit Fortschritten und strategischen Initiativen, um langfristig zu wachsen.

    LPKF Laser & Electronics Thrives in Tough 9-Month Report


    LPKF Laser & Electronics SE is navigating the complex waters of 2025 with resilience and strategic foresight. Despite economic headwinds, LPKF reported a modest revenue uptick and is capitalizing on its innovative LIDE technology. With the 'North …

    LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    -5,28 %
    +1,70 %
    +1,27 %
    -13,53 %
    -18,45 %
    -25,99 %
    -55,31 %
    -14,17 %
    -40,70 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000



