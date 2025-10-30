PUMA Aktie bricht amssiv ein - 30.10.2025 (Update)

Die PUMA Aktie notiert aktuell bei 19,990€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,710 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Update: Am Abend steht bereist ein Minus von über 8% auf dem Kurszettel, für die Puma Aktie. Damit sind wir nahe am Tagestief.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,79 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -5,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PUMA um -53,77 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,18 % 1 Monat +0,59 % 3 Monate +0,79 % 1 Jahr -51,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PUMA Aktie, insbesondere um den Umsatzrückgang von 10,4% und die steigenden Lagerbestände im Zuge eines umfassenden Unternehmensumbaus. Anleger sind besorgt über die Auswirkungen der Kostensenkungsmaßnahmen, die Entlassungen von 900 Mitarbeitern und die steigende Nettoverschuldung. Während die Prognosen für 2025 stabil bleiben, wird ein Wachstum erst ab 2027 erwartet, was die kurzfristige Kursentwicklung belastet. Die Marktreaktion auf die strategischen Änderungen bleibt abzuwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,96 Mrd. wert.

Der Dax kommt am Donnerstab erneut nicht in die Gänge. Anleger müssen eine große Menge an Quartalsbilanzen, Notenbank-Entscheidungen und das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping verarbeiten. Freundlich gestartet, ließ der Schwung im …

Die Aktien der beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma sind am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Adidas versuchten mit einem Plus von 1 Prozent eine Stabilisierung nach dem Kurseinbruch von mehr als 10 Prozent am Vortag. …

Der neue Chef des schwächelnden Sportartikelkonzerns Puma , Arthur Hoeld, hat nach zuletzt deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgängen ein Restrukturierungsprogramm angestoßen. Die Konzentration auf Kernsportarten, weniger Produkte, der Ausbau des …

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



