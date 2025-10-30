Wie sich Vermögende vor Steuern und Abgaben schützen und warum es so schwer ist, sie zu besteuern (FOTO)

Berlin (ots) - Von außen wirkt es wie ein System aus Schlupflöchern. Doch wer

genau hinsieht, erkennt: Es ist vor allem juristische Präzision und

jahrzehntelanges Wissen darüber, wie Vermögen funktioniert.



Kurz vor dem Verkauf seiner dritten Firma wurde einem Hamburger Unternehmer

klar, dass Erfolg nicht nur bedeutet, Geld zu verdienen, sondern es auch zu

schützen. Noch bevor die Tinte auf dem Kaufvertrag trocken war, saß er mit

Steuerexperten zusammen. Gemeinsam entwickelten sie eine Struktur, die sein

Lebenswerk sichern sollte: eine Familiengesellschaft für Beteiligungen, eine

Stiftung für die Nachfolge. Der Verkaufserlös floss später nicht auf sein Konto,

sondern in ein System, das Stabilität versprach.







Finanzexperte Thorsten Wittmann. Seit über 20 Jahren begleitet er Menschen

dabei, ihre Finanzen zu strukturieren und abzusichern. "Reiche tricksen nicht,

sie nutzen legale Strukturen. Der Unterschied ist: Sie kennen sie."



Die Architektur des Vermögens



Was kompliziert klingt, folgt klaren Prinzipien. Die bevorzugten Instrumente der

Vermögenssicherung heißen Familiengesellschaft, Stiftung, Holding oder

Nießbrauch-Schenkung - juristische Konstrukte, die Besitz bündeln, trennen und

schützen.



- Familiengesellschaften trennen das Vermögen vom Privatbereich, sparen

Erbschaftsteuer und schützen vor Gläubigern.

- Familienstiftungen verwalten das Vermögen dauerhaft. Sie sind rechtlich

eigenständig, steuerlich begünstigt und nahezu unangreifbar.

- Holdingstrukturen erlauben es, Gewinne aus Tochtergesellschaften fast

steuerfrei zu reinvestieren.

- Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt reduzieren die Schenkungsteuer, ohne

dass der Schenker die Nutzung verliert.



"Das sind keine Tricks, sondern Werkzeuge", sagt Wittmann. "Jeder, der über

100.000 Euro Vermögen hat, sollte sich damit beschäftigen; nicht nur, um Steuern

zu vermeiden, sondern um das eigene Lebenswerk zu sichern."



Moral oder Verantwortung?



Die Diskussion, wo legale Optimierung endet und moralische Fragwürdigkeit

beginnt, begleitet das Thema seit Jahren. Wittmanns Antwort darauf ist klar: "Es

geht nicht darum, sich dem Staat zu entziehen, sondern darum, mit den eigenen

Mitteln verantwortungsvoll umzugehen."



Er kritisiert nicht die Idee von Steuern, sondern deren Ausmaß und den Umgang

damit. "Steuern sind grundsätzlich notwendig - aber wenn Einkommen, Erträge und

Erbschaften mehrfach belastet werden, während der Staat gleichzeitig ineffizient

wirtschaftet, dann verliert das System seine Glaubwürdigkeit", sagt er. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





