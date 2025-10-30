Behind the Scenes
Wie sich Vermögende vor Steuern und Abgaben schützen und warum es so schwer ist, sie zu besteuern (FOTO)
Berlin (ots) - Von außen wirkt es wie ein System aus Schlupflöchern. Doch wer
genau hinsieht, erkennt: Es ist vor allem juristische Präzision und
jahrzehntelanges Wissen darüber, wie Vermögen funktioniert.
Kurz vor dem Verkauf seiner dritten Firma wurde einem Hamburger Unternehmer
klar, dass Erfolg nicht nur bedeutet, Geld zu verdienen, sondern es auch zu
schützen. Noch bevor die Tinte auf dem Kaufvertrag trocken war, saß er mit
Steuerexperten zusammen. Gemeinsam entwickelten sie eine Struktur, die sein
Lebenswerk sichern sollte: eine Familiengesellschaft für Beteiligungen, eine
Stiftung für die Nachfolge. Der Verkaufserlös floss später nicht auf sein Konto,
sondern in ein System, das Stabilität versprach.
"Wer ein Vermögen aufgebaut hat, muss lernen, es zu verteidigen", sagt der
Finanzexperte Thorsten Wittmann. Seit über 20 Jahren begleitet er Menschen
dabei, ihre Finanzen zu strukturieren und abzusichern. "Reiche tricksen nicht,
sie nutzen legale Strukturen. Der Unterschied ist: Sie kennen sie."
Die Architektur des Vermögens
Was kompliziert klingt, folgt klaren Prinzipien. Die bevorzugten Instrumente der
Vermögenssicherung heißen Familiengesellschaft, Stiftung, Holding oder
Nießbrauch-Schenkung - juristische Konstrukte, die Besitz bündeln, trennen und
schützen.
- Familiengesellschaften trennen das Vermögen vom Privatbereich, sparen
Erbschaftsteuer und schützen vor Gläubigern.
- Familienstiftungen verwalten das Vermögen dauerhaft. Sie sind rechtlich
eigenständig, steuerlich begünstigt und nahezu unangreifbar.
- Holdingstrukturen erlauben es, Gewinne aus Tochtergesellschaften fast
steuerfrei zu reinvestieren.
- Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt reduzieren die Schenkungsteuer, ohne
dass der Schenker die Nutzung verliert.
"Das sind keine Tricks, sondern Werkzeuge", sagt Wittmann. "Jeder, der über
100.000 Euro Vermögen hat, sollte sich damit beschäftigen; nicht nur, um Steuern
zu vermeiden, sondern um das eigene Lebenswerk zu sichern."
Moral oder Verantwortung?
Die Diskussion, wo legale Optimierung endet und moralische Fragwürdigkeit
beginnt, begleitet das Thema seit Jahren. Wittmanns Antwort darauf ist klar: "Es
geht nicht darum, sich dem Staat zu entziehen, sondern darum, mit den eigenen
Mitteln verantwortungsvoll umzugehen."
Er kritisiert nicht die Idee von Steuern, sondern deren Ausmaß und den Umgang
damit. "Steuern sind grundsätzlich notwendig - aber wenn Einkommen, Erträge und
Erbschaften mehrfach belastet werden, während der Staat gleichzeitig ineffizient
wirtschaftet, dann verliert das System seine Glaubwürdigkeit", sagt er.
