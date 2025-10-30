    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Behind the Scenes

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie sich Vermögende vor Steuern und Abgaben schützen und warum es so schwer ist, sie zu besteuern (FOTO)

    Berlin (ots) - Von außen wirkt es wie ein System aus Schlupflöchern. Doch wer
    genau hinsieht, erkennt: Es ist vor allem juristische Präzision und
    jahrzehntelanges Wissen darüber, wie Vermögen funktioniert.

    Kurz vor dem Verkauf seiner dritten Firma wurde einem Hamburger Unternehmer
    klar, dass Erfolg nicht nur bedeutet, Geld zu verdienen, sondern es auch zu
    schützen. Noch bevor die Tinte auf dem Kaufvertrag trocken war, saß er mit
    Steuerexperten zusammen. Gemeinsam entwickelten sie eine Struktur, die sein
    Lebenswerk sichern sollte: eine Familiengesellschaft für Beteiligungen, eine
    Stiftung für die Nachfolge. Der Verkaufserlös floss später nicht auf sein Konto,
    sondern in ein System, das Stabilität versprach.

    "Wer ein Vermögen aufgebaut hat, muss lernen, es zu verteidigen", sagt der
    Finanzexperte Thorsten Wittmann. Seit über 20 Jahren begleitet er Menschen
    dabei, ihre Finanzen zu strukturieren und abzusichern. "Reiche tricksen nicht,
    sie nutzen legale Strukturen. Der Unterschied ist: Sie kennen sie."

    Die Architektur des Vermögens

    Was kompliziert klingt, folgt klaren Prinzipien. Die bevorzugten Instrumente der
    Vermögenssicherung heißen Familiengesellschaft, Stiftung, Holding oder
    Nießbrauch-Schenkung - juristische Konstrukte, die Besitz bündeln, trennen und
    schützen.

    - Familiengesellschaften trennen das Vermögen vom Privatbereich, sparen
    Erbschaftsteuer und schützen vor Gläubigern.
    - Familienstiftungen verwalten das Vermögen dauerhaft. Sie sind rechtlich
    eigenständig, steuerlich begünstigt und nahezu unangreifbar.
    - Holdingstrukturen erlauben es, Gewinne aus Tochtergesellschaften fast
    steuerfrei zu reinvestieren.
    - Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt reduzieren die Schenkungsteuer, ohne
    dass der Schenker die Nutzung verliert.

    "Das sind keine Tricks, sondern Werkzeuge", sagt Wittmann. "Jeder, der über
    100.000 Euro Vermögen hat, sollte sich damit beschäftigen; nicht nur, um Steuern
    zu vermeiden, sondern um das eigene Lebenswerk zu sichern."

    Moral oder Verantwortung?

    Die Diskussion, wo legale Optimierung endet und moralische Fragwürdigkeit
    beginnt, begleitet das Thema seit Jahren. Wittmanns Antwort darauf ist klar: "Es
    geht nicht darum, sich dem Staat zu entziehen, sondern darum, mit den eigenen
    Mitteln verantwortungsvoll umzugehen."

    Er kritisiert nicht die Idee von Steuern, sondern deren Ausmaß und den Umgang
    damit. "Steuern sind grundsätzlich notwendig - aber wenn Einkommen, Erträge und
    Erbschaften mehrfach belastet werden, während der Staat gleichzeitig ineffizient
    wirtschaftet, dann verliert das System seine Glaubwürdigkeit", sagt er.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Behind the Scenes Wie sich Vermögende vor Steuern und Abgaben schützen und warum es so schwer ist, sie zu besteuern (FOTO) Von außen wirkt es wie ein System aus Schlupflöchern. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Es ist vor allem juristische Präzision und jahrzehntelanges Wissen darüber, wie Vermögen funktioniert. Kurz vor dem Verkauf seiner dritten Firma wurde einem …