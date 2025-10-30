r zweite Beschäftigte in Deutschland kennt die Höhe des Mindestlohns nicht / Aktuelle forsa-Umfrage analysiert den Kenntnisstand zur Höhe des aktuellen Mindestlohns in Deutschland

Hamburg (ots) - Der aktuell geltende Mindestlohn ist für viele Deutsche eine

unbekannte Größe. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen

forsa-Umfrage für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der

Arbeitgeber-Vergleichsplattform 3.242 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

in ganz Deutschland befragte. Demzufolge weiß knapp die Hälfte (47 Prozent) der

Befragten, dass der Mindestlohn hierzulande aktuell bei 12,82 Euro pro Stunde

liegt. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden (53 Prozent) tippte in der

gestützten Befragung auf andere Beträge oder konnten hierzu keine Angaben machen

(6 Prozent). Dabei geht etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon aus, dass

der derzeitige, gesetzlich geltende Mindestverdienst niedriger liege, als es

tatsächlich der Fall ist. Ein Fünftel (20 Prozent) schätzt den Mindestlohn

dagegen höher ein.



Überwiegende Mehrheit hält aktuellen Mindestlohn für zu niedrig





Bei einer 40-Stunden-Woche entspricht der aktuelle Mindestlohn einem

Brutto-Verdienst von etwa 2.200 Euro. Nachdem die Befragten über den

tatsächlichen Mindestlohn aufgeklärt wurden, gab die Mehrheit (57 Prozent) von

ihnen an, diesen für zu niedrig zu halten. Besonders ausgeprägt ist das

Unrechtsempfinden hierüber bei Frauen sowie bei älteren Beschäftigten über 50

Jahre. In beiden Personengruppen lag der entsprechende Anteil bei 61 Prozent.

Einverstanden mit der aktuellen Regelung ist indes eine Minderheit: Während 29

Prozent der Befragten den aktuellen Mindestlohn für angemessen halten, ist

dieser Betrag aus Sicht von 5 Prozent der Befragten zu hoch.



Über die Umfrage



Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von

kununu im Juli und August 2025 insgesamt 3.242 volljährige

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte repräsentativ für ganz Deutschland.



Über kununu:



kununu ist die führende Arbeitgeber-Vergleichsplattform im deutschsprachigen

Raum. Bislang haben Mitarbeiter:innen und Jobsuchende auf kununu.com mehr als 14

Millionen Workplace Insights in Form von Arbeitgeber-Bewertungen, Gehaltsangaben

und Einschätzungen der Unternehmenskultur hinterlassen. Jobinteressierte finden

auf der Plattform daher authentische, detaillierte und ungefilterte Einblicke in

die Arbeitswelt. Arbeitgeber können sich auf kununu authentisch und transparent

präsentieren, um genau die Talente anzusprechen, die am besten zu ihnen passen.

Über 280 Mitarbeiter:innen arbeiten in Wien, Hamburg, Porto und München daran,

gemeinsam mit Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern eine bessere Arbeitswelt für

alle zu erschaffen. http://www.kununu.com



Pressekontakt:



HR-Präsenz

Sascha Theisen

E-Mail: mailto:st@hr-praesenz.de

Tel.: 0175/2453512



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71788/6148237

OTS: kununu GmbH







