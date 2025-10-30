    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    r zweite Beschäftigte in Deutschland kennt die Höhe des Mindestlohns nicht / Aktuelle forsa-Umfrage analysiert den Kenntnisstand zur Höhe des aktuellen Mindestlohns in Deutschland

    Hamburg (ots) - Der aktuell geltende Mindestlohn ist für viele Deutsche eine
    unbekannte Größe. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen
    forsa-Umfrage für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der
    Arbeitgeber-Vergleichsplattform 3.242 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
    in ganz Deutschland befragte. Demzufolge weiß knapp die Hälfte (47 Prozent) der
    Befragten, dass der Mindestlohn hierzulande aktuell bei 12,82 Euro pro Stunde
    liegt. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden (53 Prozent) tippte in der
    gestützten Befragung auf andere Beträge oder konnten hierzu keine Angaben machen
    (6 Prozent). Dabei geht etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon aus, dass
    der derzeitige, gesetzlich geltende Mindestverdienst niedriger liege, als es
    tatsächlich der Fall ist. Ein Fünftel (20 Prozent) schätzt den Mindestlohn
    dagegen höher ein.

    Überwiegende Mehrheit hält aktuellen Mindestlohn für zu niedrig

    Bei einer 40-Stunden-Woche entspricht der aktuelle Mindestlohn einem
    Brutto-Verdienst von etwa 2.200 Euro. Nachdem die Befragten über den
    tatsächlichen Mindestlohn aufgeklärt wurden, gab die Mehrheit (57 Prozent) von
    ihnen an, diesen für zu niedrig zu halten. Besonders ausgeprägt ist das
    Unrechtsempfinden hierüber bei Frauen sowie bei älteren Beschäftigten über 50
    Jahre. In beiden Personengruppen lag der entsprechende Anteil bei 61 Prozent.
    Einverstanden mit der aktuellen Regelung ist indes eine Minderheit: Während 29
    Prozent der Befragten den aktuellen Mindestlohn für angemessen halten, ist
    dieser Betrag aus Sicht von 5 Prozent der Befragten zu hoch.

    Über die Umfrage

    Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von
    kununu im Juli und August 2025 insgesamt 3.242 volljährige
    sozialversicherungspflichtige Beschäftigte repräsentativ für ganz Deutschland.

    Über kununu:

    kununu ist die führende Arbeitgeber-Vergleichsplattform im deutschsprachigen
    Raum. Bislang haben Mitarbeiter:innen und Jobsuchende auf kununu.com mehr als 14
    Millionen Workplace Insights in Form von Arbeitgeber-Bewertungen, Gehaltsangaben
    und Einschätzungen der Unternehmenskultur hinterlassen. Jobinteressierte finden
    auf der Plattform daher authentische, detaillierte und ungefilterte Einblicke in
    die Arbeitswelt. Arbeitgeber können sich auf kununu authentisch und transparent
    präsentieren, um genau die Talente anzusprechen, die am besten zu ihnen passen.
    Über 280 Mitarbeiter:innen arbeiten in Wien, Hamburg, Porto und München daran,
    gemeinsam mit Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern eine bessere Arbeitswelt für
    alle zu erschaffen. http://www.kununu.com

