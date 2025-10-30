Jede
r zweite Beschäftigte in Deutschland kennt die Höhe des Mindestlohns nicht / Aktuelle forsa-Umfrage analysiert den Kenntnisstand zur Höhe des aktuellen Mindestlohns in Deutschland
Hamburg (ots) - Der aktuell geltende Mindestlohn ist für viele Deutsche eine
unbekannte Größe. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen
forsa-Umfrage für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der
Arbeitgeber-Vergleichsplattform 3.242 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
in ganz Deutschland befragte. Demzufolge weiß knapp die Hälfte (47 Prozent) der
Befragten, dass der Mindestlohn hierzulande aktuell bei 12,82 Euro pro Stunde
liegt. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden (53 Prozent) tippte in der
gestützten Befragung auf andere Beträge oder konnten hierzu keine Angaben machen
(6 Prozent). Dabei geht etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon aus, dass
der derzeitige, gesetzlich geltende Mindestverdienst niedriger liege, als es
tatsächlich der Fall ist. Ein Fünftel (20 Prozent) schätzt den Mindestlohn
dagegen höher ein.
Überwiegende Mehrheit hält aktuellen Mindestlohn für zu niedrig
Bei einer 40-Stunden-Woche entspricht der aktuelle Mindestlohn einem
Brutto-Verdienst von etwa 2.200 Euro. Nachdem die Befragten über den
tatsächlichen Mindestlohn aufgeklärt wurden, gab die Mehrheit (57 Prozent) von
ihnen an, diesen für zu niedrig zu halten. Besonders ausgeprägt ist das
Unrechtsempfinden hierüber bei Frauen sowie bei älteren Beschäftigten über 50
Jahre. In beiden Personengruppen lag der entsprechende Anteil bei 61 Prozent.
Einverstanden mit der aktuellen Regelung ist indes eine Minderheit: Während 29
Prozent der Befragten den aktuellen Mindestlohn für angemessen halten, ist
dieser Betrag aus Sicht von 5 Prozent der Befragten zu hoch.
Über die Umfrage
Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von
kununu im Juli und August 2025 insgesamt 3.242 volljährige
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte repräsentativ für ganz Deutschland.
Über kununu:
kununu ist die führende Arbeitgeber-Vergleichsplattform im deutschsprachigen
Raum. Bislang haben Mitarbeiter:innen und Jobsuchende auf kununu.com mehr als 14
Millionen Workplace Insights in Form von Arbeitgeber-Bewertungen, Gehaltsangaben
und Einschätzungen der Unternehmenskultur hinterlassen. Jobinteressierte finden
auf der Plattform daher authentische, detaillierte und ungefilterte Einblicke in
die Arbeitswelt. Arbeitgeber können sich auf kununu authentisch und transparent
präsentieren, um genau die Talente anzusprechen, die am besten zu ihnen passen.
Über 280 Mitarbeiter:innen arbeiten in Wien, Hamburg, Porto und München daran,
gemeinsam mit Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern eine bessere Arbeitswelt für
alle zu erschaffen. http://www.kununu.com
Autor folgen