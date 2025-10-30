Die Überraschungs-Aktie des Jahres: KI-Perle vor den Quartalszahlen

Am Donnerstag werden die Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Quartal erwartet.

Western Digital profitierte in diesem Jahr überproportional stark von dem KI-Boom. Die Aktie hat auf Jahressicht rund 150 Prozent zugelegt.

Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) liegt bei 1,58 US-Dollar, bei einer Umsatzerwartung von von 2,73 Milliarden US-Dollar (Plus 148,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Western Digital ist einer der weltweit führenden Herstellern von Datenspeicherlösungen. Ihre Produkte umfassen insbesondere Festplattenlaufwerke (HDDs), Solid-State-Drives (SSDs) und Flash-Speicher.

Die Zielmärkte, die Western Digital mit seinen Produkten adressiert, sind vor allen Dingen Cloud-Anbieter und Rechenzentren, PC-Hersteller und Elektronikunternehmen, Privatkunden und Gamer, und nicht zuletzt auch finden die Produkte Verwendung in der Industrie- und Sicherheitsanwendungen.

Western Digital beliefert alle großen Unternehmen der Branche: Amazon (AWS), Google Cloud (Alphabet), Microsoft Azure, Meta (Facebook), Apple (für Geräte und Cloud-Dienste), Alibaba Cloud und Tencent Cloud. Da die Nachfrage aufgrund der KI überdimensional angestiegen ist, profitierten auch das Unternehmen und deren Anteilsscheine in diesem Jahr so enorm.

Das macht sich auch in den letzten Geschäftszahlen bemerkbar. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen rund 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Beim Gewinn sieht es sogar noch krasser aus: von Q3 2024 auf Q3 2025 stieg er um rund 568 Prozent!

Es stellt sich nun die Frage: Geht die Rallye jetzt noch weiter oder ist damit jetzt alles ausgereizt? Schauen wir uns die Aktie an: Die Strory ist noch intakt. Ein Blick auf Put/Call-Ratio zeigt uns das Sentiment des Marktes. Die liegt derzeit bei 0,79 und ist damit bullish.

Der Expected Move für die Aktie lässt sich aus den Optionspreisen ablesen: Es wird eine Range mit Ablaufdatum 31.Oktober zwischen Plus/Minus 9,2 Prozent erwartet.

Natürlich kann man die Richtung nicht voraussagen. Da aber Western Digital aus fundamentaler Sicht an seine Bewertungsspitzen bereits angelangt ist, müssten die Zahlen schon sehr hoch über den Schätzungen liegen. Daher könnte es durchaus sein, dass die Aktie von Western Digital erstmal ein Verschnaufpause einlegt und Luft ablassen muss!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Western Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 122,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.

